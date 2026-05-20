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Rugby

Los Pumas ya planifican su estadía en San Juan y miran a Universitario como posible sede

La llegada de la Selección Argentina ya empieza a tomar forma y el Club Universitario podría convertirse en uno de los puntos clave de su estadía. Este martes, Juan Pasaro, el mánager del seleccionado, recorrió las instalaciones de la institución para evaluar su infraestructura de cara al test match frente a Gales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Club Universitario recibió este martes una visita de peso pensando en la llegada de Los Pumas a la provincia. Juan Pasaro, mánager del seleccionado argentino, recorrió las instalaciones de la institución para evaluar la posibilidad de que el plantel nacional utilice el predio durante su estadía en San Juan.

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La recorrida incluyó la cancha principal y el gimnasio del club, dos de los espacios que podrían ser utilizados por el seleccionado argentino en la semana previa al encuentro frente a Gales por el Nations Championship. El test match se disputará el sábado 11 de julio, desde las 16.00 hs., en el Estadio del Bicentenario.

La visita forma parte de la planificación logística que realiza la Unión Argentina de Rugby para definir los lugares de entrenamiento y concentración del equipo dirigido por Felipe Contepomi durante su paso por la provincia. Universitario aparece como una de las opciones por infraestructura y ubicación, en una semana que volverá a poner a San Juan en el centro de la escena internacional del rugby.

El posible desembarco de Los Pumas en el club sería además un reconocimiento al crecimiento institucional que viene mostrando Universitario en los últimos años, tanto en obras como en desarrollo deportivo.

Durante la recorrida estuvieron presentes, por parte de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera, Ruben Sabio y Alejandro Tesei. En representación de Universitario acompañó Enzo Casella, mientras que por la Unión Argentina de Rugby también participó el vocal, el también sanjuanino, Lucas Verdeguer.

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