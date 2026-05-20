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Ni blazer ni tapado: la campera Napoleón es la nueva favorita del otoño

En medio de un otoño que comenzó a sentirse más frío en San Juan, hay una prenda que lentamente empezó a ganar protagonismo en las calles, en redes sociales y también en los looks de muchas figuras reconocidas: la campera Napoleón. Con una estética elegante, estructurada y versátil, esta pieza se posiciona como una de las tendencias más fuertes de la media estación. Leé la columna completa de Raffa Andrada para Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
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Celebridades como China Suárez y distintas influencers internacionales comenzaron a incorporarla en outfits urbanos, marcando el regreso de una silueta inspirada en la estética militar chic, pero adaptada a una versión mucho más moderna y cotidiana.

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Ni tan liviana como un blazer, ni tan pesada como un tapado de invierno, la campera Napoleón aparece como esa prenda ideal para los días donde el clima cambia constantemente. Y quienes vivimos en San Juan sabemos perfectamente lo que eso significa: mañanas frías, tardes templadas y noches donde vuelve el abrigo.

Con botones protagonistas, cortes rectos, hombros marcados y cierta sofisticación clásica, esta campera logra algo que pocas prendas consiguen: elevar un look simple sin esfuerzo. Un jean básico, una remera lisa y una Napoleón pueden transformar por completo una imagen cotidiana.

Pero además de lo visual, hay algo interesante detrás de esta tendencia. Durante mucho tiempo la moda estuvo dominada por prendas excesivamente relajadas, oversize y deportivas. Hoy, lentamente, empiezan a volver las estructuras, las prendas con presencia y las siluetas que construyen una imagen más definida. Y la campera Napoleón encaja perfectamente en ese regreso de la elegancia con carácter.

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Eso no significa rigidez ni formalidad extrema. Al contrario. La nueva manera de usarla mezcla sofisticación con naturalidad. Se lleva con zapatillas urbanas, botas cortas, denim oscuro, pantalones amplios o incluso sobre vestidos tejidos livianos. La idea ya no pasa por “vestirse elegante” de una manera incómoda, sino por incorporar prendas que aporten personalidad.

Y quizás ahí esté el verdadero motivo por el cual tantas mujeres empiezan a elegirla. Y quizás ahí esté el verdadero motivo por el cual tantas mujeres empiezan a elegirla.

Porque en otoño muchas veces ocurre algo silencioso: comenzamos a refugiarnos en prendas oscuras, repetimos abrigos y dejamos de jugar con la imagen. El frío suele empujarnos hacia la comodidad absoluta y, sin darnos cuenta, el estilo empieza a apagarse un poco.

La campera Napoleón rompe con eso. Tiene presencia, aporta estructura y genera impacto visual sin necesidad de exagerar. Incluso en colores neutros como negro, gris, beige o verde militar, logra convertirse en protagonista.

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Además, funciona muy bien para este momento del año porque acompaña la transición. No obliga a vestirse de invierno pleno cuando todavía seguimos en otoño. Y esa diferencia es importante. La media estación tiene sus propias reglas y también su propia estética.

El otoño, de hecho, es una de las temporadas más interesantes para construir estilo. Las capas son más livianas, aparecen las texturas, los looks comienzan a tener más profundidad visual y las prendas dialogan entre sí de otra manera. No hace el calor extremo del verano ni tampoco el frío intenso del invierno. Es un punto medio donde la moda encuentra equilibrio.

Por eso no sorprende que la campera Napoleón se haya convertido en una de las favoritas de esta temporada. Tiene ese aire europeo sofisticado que eleva cualquier outfit, pero al mismo tiempo mantiene practicidad y comodidad para la vida real.

Y quizás esa sea la tendencia más importante de todas: dejar de elegir prendas solamente por moda y empezar a elegirlas por cómo nos hacen sentir cuando las usamos.

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