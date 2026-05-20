Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Delincuentes se metieron a un loteo y violentaron el depósito de una obra en construcción para llevarse costosos equipos y máquinas de los obreros. Esto sucedió en horas de la madrugada de este martes en la zona de Médano de Oro.

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Fuentes policiales contaron que el hecho delictivo fue denunciado este martes en la Comisaría 36ta por el dueño o encargado de la obra, de apellido Archilla, situada en el Loteo Palmanova. Ese proyecto de barrio privado está ubicado sobre calle Agustín Gómez, cerca de General Acha, en el Médano, Rawson, señalaron.

Los investigadores indicaron que los delincuentes ingresaron al predio y forzaron los candados de dos conteiners utilizados por los obreros como depósito de herramientas y maquinarias. Del interior sustrajeron dos martillos demoledores, un rotomartillo, una amoladora, una máquina de soldar, una motosierra y un grupo electrógeno, de acuerdo a la denuncia, aseguraron.

Fuentes policiales señalaron que la mayoría de los equipos robados son de alto valor económico y fundamentales para el avance de la obra, por lo que el robo provocó importantes complicaciones en los trabajos.