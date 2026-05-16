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En tiempo récord

Caen dos delincuentes de Chimbas que arrasaron con una obra de construcción en Ullum

Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste recuperó la totalidad de los efectos que habían sido sustraídos del domicilio situado en el barrio 25 de Mayo. Además, secuestraron una moto de dudosa procedencia en la que se desplazaban los imputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En menos de 16 horas, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste logró esclarecer un importante robo ocurrido en Ullum, donde delincuentes oriundos de Chimbas desvalijaron una vivienda y sustrajeron una importante cantidad de máquinas, herramientas y materiales de construcción. Dos sujetos mayores de edad terminaron detenidos y prácticamente la totalidad de los efectos fue recuperada.

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El procedimiento contó con la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo del fiscal Leonardo Villalba, el cual inició tras la denuncia del damnificado. El mismo denunció que autores desconocidos ingresaron a su vivienda del barrio 25 de Mayo y se llevaron diversos elementos vinculados a la construcción.

A partir de la denuncia, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas y rastrillajes en la zona. La pesquisa tuvo un giro clave cuando los uniformados comenzaron a seguir un rastro de bolsas de cemento rotas y restos del material esparcidos en el camino, lo que los condujo hasta una finca conocida como “La Lucía”, ubicada en Villa del Lago.

Allí, ocultos entre ramas de olivos, encontraron parte de los elementos sustraídos, entre ellos una hormigonera de color azul. Sin embargo, el operativo no terminó allí.

Cuando los efectivos se retiraban del lugar, lograron sorprender y detener a dos sujetos de apellidos Quinteros y Fernández, quienes caminaban llevando una motocicleta de dudosa procedencia y que, además, habrían estado ofreciendo parte de los objetos robados en la zona.

La presencia policial en Villa del Lago también generó la colaboración de vecinos, quienes realizaron la entrega espontánea de más efectos sustraídos, permitiendo así recuperar prácticamente la totalidad de los elementos denunciados por la víctima.

Entre los objetos recuperados figuran una hormigonera, bolsas de cemento, cajas de emulsión asfáltica, paquetes de machimbres y una carretilla. Además, los investigadores secuestraron una motosierra eléctrica y una motocicleta sin dominio y con la numeración limada, cuyos orígenes ahora serán materia de investigación.

El caso trascendió en las últimas horas del viernes y, afortunadamente, en tiempo récord se pudieron obtener resultados positivos. Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia.

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