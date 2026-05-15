Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal

La muerte de Carlos Páez conmocionó este viernes a Jáchal , luego de que el hombre perdiera la vida tras protagonizar un fuerte choque contra un árbol en una zona rural de Pampa del Chañar . Con el correr de las horas, familiares, amigos y conocidos comenzaron a despedirlo en redes sociales, donde también compartieron imágenes de su etapa como futbolista.

La noticia generó profundo dolor entre vecinos y allegados del departamento, especialmente entre quienes lo conocieron dentro del ambiente deportivo. Varias publicaciones comenzaron a viralizarse durante la mañana con fotografías de “Carlitos” vistiendo camisetas de clubes locales y participando en torneos de fútbol de la zona.

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“Qué triste noticia, amigo. Un tipazo, buena gente. Mis condolencias. Pronta resignación a la familia. Q.E.P.D.”, escribió una persona cercana tras conocerse el fallecimiento. Otro mensaje expresó: “Carlitos, que Dios te reciba en la gloria. Mi más sentido pésame a su familia”.

El caso

Páez, de alrededor de 40 años, circulaba solo a bordo de un Fiat Palio blanco cuando, por motivos que todavía son investigados, perdió el control del vehículo sobre calle Varas. Posteriormente, terminó impactando de frente contra un árbol. Debido a la violencia del choque, falleció en el lugar.

Según informó el comisario Fernando Villalba, jefe de la Comisaría 21ª, el aviso sobre el siniestro ingresó alrededor de las 7 de la mañana. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Fiscalía para realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos del fiscal Sohar Aballay.