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Dolor en las redes

Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal

El hombre falleció este viernes por la mañana en un violento siniestro vial ocurrido en la zona de Pampa del Chañar, en Jáchal. En redes sociales, allegados lo despidieron con emotivos mensajes y recordaron su paso por el fútbol departamental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La noticia generó profundo dolor entre vecinos y allegados del departamento, especialmente entre quienes lo conocieron dentro del ambiente deportivo. Varias publicaciones comenzaron a viralizarse durante la mañana con fotografías de “Carlitos” vistiendo camisetas de clubes locales y participando en torneos de fútbol de la zona.

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“Qué triste noticia, amigo. Un tipazo, buena gente. Mis condolencias. Pronta resignación a la familia. Q.E.P.D.”, escribió una persona cercana tras conocerse el fallecimiento. Otro mensaje expresó: “Carlitos, que Dios te reciba en la gloria. Mi más sentido pésame a su familia”.

El caso

Páez, de alrededor de 40 años, circulaba solo a bordo de un Fiat Palio blanco cuando, por motivos que todavía son investigados, perdió el control del vehículo sobre calle Varas. Posteriormente, terminó impactando de frente contra un árbol. Debido a la violencia del choque, falleció en el lugar.

Según informó el comisario Fernando Villalba, jefe de la Comisaría 21ª, el aviso sobre el siniestro ingresó alrededor de las 7 de la mañana. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Fiscalía para realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos del fiscal Sohar Aballay.

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