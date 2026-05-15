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Choque fatal

Tragedia en Jáchal: Carlos Páez murió tras chocar contra un árbol

El trágico hecho ocurrió cerca de las 7 de este viernes y le costó la vida a un hombre oriundo de la zona. Investigan las causas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de Jáchal perdió la vida este viernes por la mañana tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito en la zona rural de Pampa del Chañar. El trágico hecho ocurrió sobre la calle Varas, cuando el conductor perdió el control de su vehículo y chocó de frente contra un árbol.

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La víctima fue identificada como Carlos Páez, de alrededor de 40 años, quien circulaba solo en un auto Fiat Palio de color blanco al momento del impacto. Según informaron las fuentes policiales, el hombre falleció en el lugar del accidente debido a la violencia del golpe.

El comisario Fernando Villalba, jefe de la Comisaría 21ª, explicó que recibieron el aviso sobre el siniestro alrededor de las 7 de la mañana. En el sitio del choque trabajó personal de Criminalística y de la Fiscalía para realizar las pericias correspondientes y tratar de entender por qué el vehículo se salió del camino.

El caso se encuentra bajo la dirección del fiscal Sohar Aballay, quien encabeza las investigaciones para esclarecer cómo sucedió el hecho. Por ahora, se sabe que Páez era vecino del departamento Jáchal y se espera que las pericias en el lugar aporten más detalles sobre la mecánica de este choque fatal.

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