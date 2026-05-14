Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Condenaron al vendedor y asesor comercial de la estación de servicio de 9 de Julio que estafó a su patrón y al menos a seis clientes. No es que se quedó con un vuelto: la investigación judicial arrojó que los embaucó en la impactante suma de $401 millones mediante el cobro de combustible. El hombre estaba preso desde abril pasado, pero este jueves acordó un juicio abreviado a través de sus defensores y se fue a su casa. Y es que aceptó la condena, pero le dieron una pena de cumplimiento condicional y recuperó la libertad.

El gran fraude La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

El ahora condenado es Ángel Emanuel Acosta Sarmiento , el futbolista amateur que trabajaba para la firma MAXFA en la estación de servicio AXION Energy, en 9 de Julio, y quien fue detenido el 23 de abril pasado por una megaestafa contra esa misma firma y parte de su cartera de clientes. El fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Luciana Muñoz, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas , lo acusaron del delito de defraudación por administración fraudulenta, en siete hechos en concurso real.

image El fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El perjuicio económico asciende a $401 millones, según estimó la fiscalía. En un escenario hipotético, hasta podría haber recibido una pena de más de 20 años de cárcel. Sin embargo, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre –sus defensores- propusieron a la fiscalía un juicio abreviado y acordaron una pena de ejecución condicional. La jueza de garantías Gloria Chicón homologó el acuerdo y condenó a Acosta Sarmiento a 3 años de prisión en suspenso. Además, declaró la inhibición general de sus bienes por el mismo término. Con todo eso, el exempleado recuperó la libertad y se fue a su casa en Santa Lucía.

image Los abogados defensores Claudia Vera y Alejandro Iragorre.

Según la investigación, las maniobras se cometieron entre julio de 2025 y marzo de 2026, período en el que Acosta aprovechó su rol de asesor comercial y vendedor de combustible para engañar a sus empleadores y a grandes clientes, todos transportistas. La denuncia fue radicada después de que un empresario del transporte recibiera el reclamo por una deuda millonaria que, según aseguró, ya había pagado a la estación de servicio.

image La jueza de garantías Gloria Chicón.

La fiscalía sostuvo que el ahora condenado ofrecía descuentos de entre el 10 y el 15 por ciento a los clientes si abonaban en efectivo. De esa manera, lograba evitar que realizaran transferencias bancarias directamente a la cuenta de la empresa y se quedaba con el dinero sin rendirlo. Incluso, entregaba recibos oficiales de MAXFA para aparentar que las operaciones estaban correctamente registradas.

La maniobra, siempre según la investigación, consistía en manipular la recaudación diaria y utilizar dinero de nuevas ventas para cubrir faltantes anteriores, en una suerte de “bicicleta financiera” que se extendió durante meses. El mayor perjuicio económico fue para la firma MAXFA, con pérdidas estimadas en $306 millones. Además, detectaron otros hechos vinculados a transportistas y clientes particulares: uno de ellos por $76 millones que nunca ingresaron a las cuentas de la empresa, además de otros casos por sumas de entre $7 millones y hasta $12 millones.