La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

Un empleado desleal y los presuntos desvíos millonarios de dinero que acabaron en una estafa de 200.000.000 de pesos. Así parece ser la historia que involucra al joven encargado de una coqueta estación de servicio de 9 de Julio y que este jueves terminó detenido en un importante allanamiento en Santa Lucía.

El procedimiento se concretó en la mañana de este jueves 23 de abril en un domicilio de Villa Don Arturo, donde detuvieron a Ángel Emanuel Acosta , revelaron fuentes del caso. El operativo lo realizaron los policías de la brigada de apoyo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, en el marco de una causa judicial que destapó el impactante fraude que tiene como damnificados a la firma MAXFA S.A., representante de la estación AXION ENERGY en 9 de Julio, y cuatro empresas de transportes. Acosta se encuentra actualmente alojado en la Comisaría 5ta. de Santa Lucía y ya designó al abogado Claudio Vera , como su defensor, en la causa que tiene como jueza de garantías a Gloria Chicón, confirmaron fuentes oficiales a TIEMPO DE SAN JUAN.

Las maniobras delictivas que, aparentemente, involucran a Acosta se cometieron desde septiembre de 2025. Él supo ser vendedor de combustible en la playa de estación de servicio, pero su desempeño y supuesta eficiencia le permitió ascender hasta que se convirtió en asesor comercial y cobrador de la cartera de los grandes clientes que tenía la empresa, reveló una fuente del caso. Así empezó la historia que lo metió en problemas y hoy lo tiene preso.

El caso se destapó porque empezaron a reclamar una abultada deuda a un cliente, quien presentó comprobantes y afirmó que le había pagado a Acosta.

El escándalo salió a la luz cuando un empresario de apellido Geretti, titular de una reconocida firma de transporte de San Juan, fue notificado por la MAXFA S.A. sobre una supuesta deuda millonaria que mantenía la empresa expendedora de combustible, contó un allegado al caso. La situación lo sorprendió porque, según afirmó, él había realizado todos los pagos correspondientes, muchos de ellos entregados directamente a Acosta mediante transferencias, efectivo y cheques. Ante esa confusa situación, el empresario aportó comprobantes y recibos firmados que acreditaban las operaciones, lo que encendió las alarmas dentro de la empresa. En ese caso puntual, el perjuicio denunciado supera los 85 millones de pesos, actualizados, afirmaron.

A partir de allí, desde MAXFA iniciaron un control interno y detectaron graves inconsistencias. Según la denuncia, Acosta habría cobrado el combustible a precios más bajos que los oficiales y no habría rendido los pagos, generando un desfasaje contable. Incluso, sospechan que utilizaba un sistema de “pagos cruzados”; es decir, ocupaba dinero de un cliente para cubrir deudas de otro, lo que terminó provocando un desorden financiero que impactó tanto en la empresa como en los propios clientes, que figuraban como deudores pese a haber abonado, explicó una fuente.

En principio se habla de que el perjuicio alcanzaría los 200.000.000 de pesos, pero no descartan que los montos aumenten.

Con el correr de los días, la auditoría interna empezó a dimensionar el daño económico. En una primera instancia se habló de cifras superiores a los 70.000.000 de pesos, pero con el avance del relevamiento el perjuicio creció hasta estimaciones cercanas a los 200.000.000 de pesos, comentó una fuente del caso. Además, surgieron otros casos de clientes que aseguraron haber pagado y que, sin embargo, continuaban con saldos pendientes en sus cuentas.

Según fuentes de la investigación, el propio Acosta habría reconocido parte de las maniobras ante sus superiores, argumentando que lo hacía para vender más combustible con precios más bajos. Sin embargo, más allá de esas explicaciones, presentó su renuncia a mediados de marzo último y desaparecido. Fue justamente después de su salida cuando la empresa realizó un balance más exhaustivo y detectó el faltante de dinero, cheques no rendidos y documentación irregular, lo que derivó en la denuncia penal y, finalmente, en su detención.