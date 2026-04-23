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En Capital

Cayó tras una fuga a toda velocidad: llevaba marihuana y manejaba un auto con pedido de captura

El sospechoso intentó escapar, embistió a policías en bicicleta y fue reducido tras un amplio operativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un procedimiento de rutina llevado adelante por personal de la División Investigativa de Delitos Contra la Propiedad derivó en una intensa persecución, la detención de un sospechoso y el secuestro de estupefacientes, además de un vehículo con pedido judicial.

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El hecho se inició cuando efectivos policiales recorrían el interior del Barrio Marcó y advirtieron la presencia de un Ford Focus blanco. Al intentar identificar al conductor y solicitarle que detuviera la marcha, el sujeto hizo caso omiso y aceleró, dando inicio a una fuga por distintas arterias de la zona.

De inmediato se montó un operativo con apoyo de otras unidades, mientras el vehículo escapaba a alta velocidad. En ese contexto, el conductor ingresó a una estación de servicio ubicada en Avenida España y calle Cabot, donde nuevamente recibió la voz de alto.

Fue en ese momento cuando dos efectivos policiales que se movilizaban en bicicletas y colaboraban con el operativo fueron embestidos por el automóvil. A pesar del impacto, el sospechoso logró continuar la fuga, lo que intensificó el despliegue policial.

La persecución culminó en inmediaciones de calle Torero y Avenida España, donde finalmente el rodado fue interceptado y se procedió a la aprehensión del conductor. Se trata de un hombre mayor de edad, de apellido Barboza, oriundo del Barrio Valle Grande, quien posee antecedentes judiciales.

Durante la huida, el sospechoso arrojó varios frascos desde el vehículo. Posteriormente, personal del Departamento de Drogas Ilegales realizó las pruebas correspondientes, determinando que contenían cogollos de marihuana con un peso aproximado de 100 gramos.

Además, se constató que el Ford Focus tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.

Por disposición judicial, el detenido quedó vinculado a diversas causas que serán investigadas tanto en el ámbito de la Justicia Federal como de la Justicia Provincial, a través de la Unidad Fiscal Genérica y la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.

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