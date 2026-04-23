Tras quedar preso, el sujeto acusado de violar y embarazar a una joven busca recuperar la libertad

A más de dos semanas de que el caso tomara trascendencia, el sujeto que fue acusado de violar y embarazar a una joven intentará recuperar la libertad luego de haber recibido la prisión preventiva por dos meses. A través de su abogada defensora, el sospechoso pretende morigerar las medidas coercitivas otorgadas por el juez de Garantías, Javier Figuerola .

Es que, a pedido del fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio , además de endilgarle el delito de abuso sexual con acceso carnal, solicitaron al magistrado la medida más gravosa con el objetivo de preservar la instrucción. Fue por ello que el sindicado, que es familiar de la presunta víctima, fue enviado directo al Penal de Chimbas .

Para los representantes del Ministerio Público, el hecho de que el denunciado pudiera influir en la chica de 18 años, que debió someterse a una Interrupción Legal del Embarazo pues había quedado embarazada producto de la violación, fue motivo suficiente para llevarlo tras las rejas, mientras evoluciona la Investigación Penal Preparatoria, cuyo término será de 8 meses.

Frente a ello, la abogada Filomena Noriega propondrá -en la audiencia con el Tribunal de Impugnación- que se presente a comisaría cada cierto tiempo, lo mismo que entregue sus documentos de viaje, que necesite la autorización judicial para salir de la provincia o que se fije una prohibición de acercamiento a la denunciante y su entorno.

Todo comenzó a principios de abril, cuando la muchacha oriunda de Alto de Sierra y proveniente de una familia de escasos recursos presentó malestar. Tenía vómitos y mareos y, desde su entorno, le atribuían el estado a una gastritis. Sin embargo, la indisposición persistió y, en una consulta en el hospital, una ecografía reveló la causa de sus síntomas: estaba embarazada.

Fue en ese momento en que la chica confesó que había sufrido el ataque sexual de un hombre, que es un pariente, al que denunció el jueves último en la UFI CAVIG. A partir de ello, inició una investigación judicial que derivó en la detención del sospechoso.

Además del testimonio de la denunciante, la prueba que será clave en el caso será el resultado del cotejo de ADN que realizará el Complejo Forense y que comparará tanto las muestras obtenidas de la progenitora, como las del sujeto sospechado y las realizadas al feto. Ese proceso ya se realizó y ahora se espera por el resultado, lo que puede tardar un poco más de un mes, según comentaron las fuentes. En caso de resultar positivas y coincidentes, el imputado quedaría contra las cuerdas.

Frente a la gestación indeseada y al igual que la menor cuyo caso conmocionó a la provincia, la joven quedó internada en el Hospital Rawson y se sometió a la ILE, que se encuentra en establecida en el Código Penal desde 1921, está regulada -también- por la Ley 27.610 y por el protocolo vigente del Ministerio de Salud de la Nación. Las normativas establecen que se puede interrumpir el embarazo cuando es producto de una violación y si existe riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.