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Tragedia

Identificaron al motociclista que fue hallado muerto en Ullum: era un joven de Zonda

El hombre había salido a recorrer la zona durante el sábado y no regresó a su casa. Familiares y allegados comenzaron a buscarlo hasta que fue encontrado sin vida cerca de una ruta. Las circunstancias del hecho siguen bajo investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.

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Con el correr de las horas se conoció la identidad del hombre que fue encontrado sin vida en una zona de Ullum. Se trata de Marcelo Eduardo Carvajal, de 28 años, oriundo de Zonda, según informaron fuentes vinculadas al caso.

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De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, el joven habría salido durante la jornada del sábado a realizar un recorrido en una moto enduro marca Mondial. Sin embargo, con el paso de las horas no regresó a su domicilio, lo que generó preocupación entre familiares y allegados.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, las personas cercanas a Carvajal comenzaron a buscarlo por sus propios medios. Si bien no existía una denuncia formal por desaparición, el hecho de que nadie pudiera contactarlo encendió las alarmas entre quienes lo conocían.

La búsqueda terminó de la peor manera cuando el motociclista fue hallado sin signos vitales en un sector cercano a una ruta, en el departamento Ullum.

Las primeras versiones indican que habría perdido el control de la moto y caído por un barranco de aproximadamente dos metros de profundidad. No obstante, esa hipótesis aún deberá ser corroborada mediante las pericias que realizan los investigadores para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

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