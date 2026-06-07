Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

Un joven de 18 años perdió la vida durante la mañana de este domingo luego de protagonizar un siniestro vial en el departamento Rawson.

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De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue advertido alrededor de las 8 cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un motociclista tendido sobre la banquina este de calle San Miguel, entre Agustín Gómez y bulevar Sarmiento.

Un vecino de la zona relató que cerca de las 7 escuchó un fuerte estruendo proveniente de la vía pública. Al salir de su vivienda observó a una persona en el suelo junto a una motocicleta Honda, por lo que dio aviso inmediato al 911.

Personal policial, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica y funcionarios judiciales trabajaron en el lugar para reconstruir lo ocurrido. Allí encontraron el cuerpo del joven, identificado como Iván David Cortez Díaz, de 18 años, junto a la motocicleta que conducía.

Según la hipótesis preliminar elaborada por los investigadores, el motociclista circulaba de sur a norte por calle San Miguel cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado, se desplazó hacia la banquina este e impactó contra un poste de alumbrado público.

Las pericias indican que tanto la motocicleta como el conductor chocaron contra el elemento fijo. El fallecimiento fue constatado en el lugar por personal médico de emergencias.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. El informe forense determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo cráneo facial grave.

Este domingo también hallaron muerto a Marcelo Eduardo Carvajal, un joven oriundo de Zonda que había salido a recorrer la zona en motocicleta. Horas más tarde, fue encontrado sin vida en un sector cercano a una ruta en Ullum. Las primeras versiones indican que podría haber sufrido una caída mientras circulaba en su moto, aunque las circunstancias del hecho continúan siendo investigadas y deberán ser esclarecidas mediante las pericias correspondientes.