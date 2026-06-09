martes 9 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

"El presidente será muy bien recibido", aseguró Orrego ante el posible arribo de Milei a San Juan

El gobernador Orrego analizó los rumores sobre la llegada de Javier Milei y defendió la continuidad de la obra pública. Dijo que prioriza quedarse en San Juan para acompañar inaguraciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"No he tenido la oportunidad de tener esa noticia, pero por supuesto el presidente como corresponde va a ser muy bien recibido en la provincia de San Juan, es el presidente de todos los argentinos", afirmó este martes el gobernador Marcelo Orrego al ser consultado sobre los rumores que circulan sobre una posible nueva visita de Javier Milei a la provincia. El mandatario recordó que San Juan fue uno de los pocos destinos que el presidente visitó fuera de las fechas patrias, específicamente para lanzar el programa nacional de alfabetización en la Casa Natal de Sarmiento, un gesto que Orrego valora positivamente en el marco de la relación institucional entre la provincia y la Nación.

Lee además
las dos cta se movilizaran a plaza de mayo contra el gobierno de javier milei
Protesta

Las dos CTA se movilizarán a Plaza de Mayo contra el gobierno de Javier Milei
bullrich vuelve a desafiar a los milei con un picante video
Interna

Bullrich vuelve a desafiar a los Milei con un picante video

Respecto a su propia agenda en Buenos Aires, el gobernador explicó en rueda de prensa que, aunque tiene actividades previstas en la Capital Federal, decidió priorizar el contacto con el territorio sanjuanino. "He podido ayer hablar por teléfono a ver si podemos prorrogar alguna actividad un día más, un día menos o por ahí la semana que viene, porque la verdad que quiero estar mucho en el interior de mi provincia, quiero estar en todas las obras que estamos desarrollando acá", señaló Orrego para justificar la postergación de su viaje. El gobernador destacó que tiene una agenda cargada de inauguraciones, incluyendo los puentes en Calingasta financiados con el Fideicomiso Minero, los cuales considera obras que cambian la vida de la gente de manera extraordinaria.

El impulso a la obra pública y la salud

En cuanto al desarrollo de infraestructura, el gobernador se mostró orgulloso de poder mantener un ritmo constante de inauguraciones a pesar del contexto general. Según sus palabras, "San Juan no para sus obras y esto lo digo con mucho orgullo, permanentemente inauguramos obras que hacen que no solo se desarrolle la obra pública, sino además que también vaya asignada a temas tan sensibles como el que tiene que ver con la salud, como la ampliación de este centro de atención primaria que contará con muchas más especialidades". Orrego mencionó que la semana pasada se entregaron 105 viviendas y se habilitaron nuevas escuelas y Centros de Desarrollo Infantil, resaltando la importancia de que el área de infraestructura y planeamiento acompañe el crecimiento demográfico de las poblaciones locales.

El éxito del programa de alfabetización

La educación es otro de los pilares que el mandatario destacó con énfasis, vinculándolo al trabajo previo que realizó la provincia antes de la implementación de planes nacionales. Al respecto, el gobernador manifestó que "teníamos números muy flacos en los porcentajes de comprensión de texto, matemática y lengua, y hoy ver a esos chicos, cómo leían antes y cómo leen ahora de corrido, la verdad es que llena el alma; además hemos implementado el boleto educativo gratuito porque con menos dinero lo hicimos realidad y hoy no hay barrera económica para que un chico llegue a estudiar". A esto sumó la importancia del programa de digitalización y el plan para transformar la escuela secundaria.

Capacitación y futuro para los jóvenes

Finalmente, Orrego se refirió a las políticas destinadas a los sectores más jóvenes, subrayando la alta convocatoria que tienen las propuestas de formación técnica y profesional en la provincia. Sobre esto, destacó que "estamos en un curso muy importante dentro de la Dirección de la Juventud sobre manipulación de alimentos con más de 600 chicos inscritos, un grupo espectacular de jóvenes que se han acercado para formar parte del programa aprender, trabajar y producir, que es una iniciativa que nos está dando excelentes resultados para brindar herramientas reales de inserción". El mandatario concluyó reafirmando su compromiso de estar presente en cada rincón de San Juan para supervisar personalmente el avance de estas políticas públicas.

Temas
Seguí leyendo

Orrego inauguró una repavimentación clave para Angaco y San Martín y anunció nuevos asfaltos

Fabián Martín sobre la sesión por obras: "La jugada de los intendentes fue fuerte, pero la de Orrego fue más fuerte"

Cabello apoyará el proyecto de Orrego, elogió a Gebel y no descarta ser candidato en 2027

Este jueves, Diputados tratará el proyecto de ley para financiar el plan de infraestructura del Gobierno de San Juan

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas

San Juan lanza un megaplan de viviendas con 30 barrios confirmados y sorteos para los adjudicatarios

Causa Cuadernos: Fariña dijo que Lázaro Báez era un "depositario de confianza" de Néstor Kirchner

En San Juan, la implementación de la Ley de Transporte se hace esperar: falta un detalle técnico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
IPV

San Juan lanza un megaplan de viviendas con 30 barrios confirmados y sorteos para los adjudicatarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video
Viral

Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video

Quién es el joven empresario del sector automotor que apareció en la inauguración de LLA en Rawson
Rumbo al 2027

Quién es el joven empresario del sector automotor que apareció en la inauguración de LLA en Rawson

Feriados de junio: ¿cómo funcionará el comercio sanjuanino?
Servicio

Feriados de junio: ¿cómo funcionará el comercio sanjuanino?

Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra
Investigación

Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra

Eduardo Andrés Molina, el protagonista.
Santa Lucía

Relatos salvajes en la Ruta 20: tuvo una feroz pelea con un taxista y habría intentado sacar chapa de un supuesto amiguismo

Te Puede Interesar

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
IPV

San Juan lanza un megaplan de viviendas con 30 barrios confirmados y sorteos para los adjudicatarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan continúa bajo las nubes. Cuándo aparecerá nuevamente el sol.
Días grises

¿Dónde está el sol? San Juan lleva 11 días nublados y la tendencia continuará, mirá hasta cuando

Afirman que las guardias médicas de San Juan duplicaron la cantidad de pacientes.
Salud

Gripe: las guardias médicas de San Juan atienden el doble de pacientes y aún no llega el pico de la enfermedad

El presidente será muy bien recibido, aseguró Orrego ante el posible arribo de Milei a San Juan
Declaraciones

"El presidente será muy bien recibido", aseguró Orrego ante el posible arribo de Milei a San Juan

Los sanjuaninos son los más morosos a nivel nacional para el pago de créditos
Endeudados

Los sanjuaninos son los más morosos a nivel nacional para el pago de créditos