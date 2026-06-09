"El presidente será muy bien recibido", aseguró Orrego ante el posible arribo de Milei a San Juan

"No he tenido la oportunidad de tener esa noticia, pero por supuesto el presidente como corresponde va a ser muy bien recibido en la provincia de San Juan, es el presidente de todos los argentinos" , afirmó este martes el gobernador Marcelo Orrego al ser consultado sobre los rumores que circulan sobre una posible nueva visita de Javier Milei a la provincia. El mandatario recordó que San Juan fue uno de los pocos destinos que el presidente visitó fuera de las fechas patrias, específicamente para lanzar el programa nacional de alfabetización en la Casa Natal de Sarmiento, un gesto que Orrego valora positivamente en el marco de la relación institucional entre la provincia y la Nación.

Respecto a su propia agenda en Buenos Aires, el gobernador explicó en rueda de prensa que, aunque tiene actividades previstas en la Capital Federal, decidió priorizar el contacto con el territorio sanjuanino. "He podido ayer hablar por teléfono a ver si podemos prorrogar alguna actividad un día más, un día menos o por ahí la semana que viene, porque la verdad que quiero estar mucho en el interior de mi provincia, quiero estar en todas las obras que estamos desarrollando acá" , señaló Orrego para justificar la postergación de su viaje. El gobernador destacó que tiene una agenda cargada de inauguraciones, incluyendo los puentes en Calingasta financiados con el Fideicomiso Minero, los cuales considera obras que cambian la vida de la gente de manera extraordinaria.

El impulso a la obra pública y la salud

En cuanto al desarrollo de infraestructura, el gobernador se mostró orgulloso de poder mantener un ritmo constante de inauguraciones a pesar del contexto general. Según sus palabras, "San Juan no para sus obras y esto lo digo con mucho orgullo, permanentemente inauguramos obras que hacen que no solo se desarrolle la obra pública, sino además que también vaya asignada a temas tan sensibles como el que tiene que ver con la salud, como la ampliación de este centro de atención primaria que contará con muchas más especialidades". Orrego mencionó que la semana pasada se entregaron 105 viviendas y se habilitaron nuevas escuelas y Centros de Desarrollo Infantil, resaltando la importancia de que el área de infraestructura y planeamiento acompañe el crecimiento demográfico de las poblaciones locales.

El éxito del programa de alfabetización

La educación es otro de los pilares que el mandatario destacó con énfasis, vinculándolo al trabajo previo que realizó la provincia antes de la implementación de planes nacionales. Al respecto, el gobernador manifestó que "teníamos números muy flacos en los porcentajes de comprensión de texto, matemática y lengua, y hoy ver a esos chicos, cómo leían antes y cómo leen ahora de corrido, la verdad es que llena el alma; además hemos implementado el boleto educativo gratuito porque con menos dinero lo hicimos realidad y hoy no hay barrera económica para que un chico llegue a estudiar". A esto sumó la importancia del programa de digitalización y el plan para transformar la escuela secundaria.

Capacitación y futuro para los jóvenes

Finalmente, Orrego se refirió a las políticas destinadas a los sectores más jóvenes, subrayando la alta convocatoria que tienen las propuestas de formación técnica y profesional en la provincia. Sobre esto, destacó que "estamos en un curso muy importante dentro de la Dirección de la Juventud sobre manipulación de alimentos con más de 600 chicos inscritos, un grupo espectacular de jóvenes que se han acercado para formar parte del programa aprender, trabajar y producir, que es una iniciativa que nos está dando excelentes resultados para brindar herramientas reales de inserción". El mandatario concluyó reafirmando su compromiso de estar presente en cada rincón de San Juan para supervisar personalmente el avance de estas políticas públicas.