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Protesta

Las dos CTA se movilizarán a Plaza de Mayo contra el gobierno de Javier Milei

Entre las consignas de la marcha está la derogación de la Ley de Modernización Laboral; el aumento de salarios y jubilaciones para tener haberes “dignos”; la denuncia del hambre en Argentina; y manifestarse en contra de los recortes fundamentalmente en los sectores de Salud y Educación.

Por Agencia NA
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Las dos CTA, de Trabajadores y Autónoma se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo, en una convocatoria contra el Gobierno Nacional y el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei.

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En el marco de la Jornada Nacional de Protesta, que se empalma con el cierre de la ‘Semana de ayuno para el despertar de las conciencias” que realizó la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel, las centrales gremiales se suman al rechazo de las políticas económicas y sociales de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la Ley de Modernización Laboral; el aumento de salarios y jubilaciones para tener haberes “dignos”; denunciar el hambre en Argentina; y manifestarse en contra de los recortes fundamentalmente en los sectores de Salud y Educación.

En Ciudad de Buenos Aires, la concentración será a a partir de las 13, en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, para marchar hacia Casa Rosada, donde finalizará la jornada por los siete días de ayuno “para el despertar las conciencias”.

Habrá un acto de cierre unitario, frente al Ministerio de Economía, para rechazar “las políticas de ajuste y entrega” del Gobierno Nacional.

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