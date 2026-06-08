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Misterio

Hallaron un cráneo humano en el Dique Punta Negra e investigan una presunta brujería

El resto óseo fue encontrado este domingo por la Policía. Debido a que la zona es patrullada diariamente, la principal hipótesis fiscal apunta a que el elemento fue plantado de forma intencional en las últimas horas.

Por Pablo Mendoza
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Un profundo hermetismo y desconcierto rodea por estas horas a la justicia tras el macabro hallazgo de un cráneo humano en las inmediaciones del Dique Punta Negra. El descubrimiento, registrado en la tarde de este domingo, movilizó un operativo de seguridad y abrió un abanico de hipótesis que van desde un hecho delictivo hasta la realización de prácticas vinculadas a la brujería.

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El hallazgo fue efectuado por personal de Náutica mientras realizaba una de las recorridas de rutina diarias por el lago. Según informaron fuentes judiciales ligadas al caso, el escenario plantea un gran interrogante para los investigadores: los efectivos aseguraron de forma taxativa que el resto óseo no se encontraba en ese sector durante la jornada del sábado.

Los patrullajes en la zona son constantes. Esto nos rige una ventana temporal muy clara: el cráneo fue depositado en el lugar entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

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Estado del resto y peritajes en el Dique Punta Negra

A prima facie, el cráneo presenta un buen estado de conservación, aunque los peritos constataron que carece de la pieza de la mandíbula inferior. Tras el resguardo de la escena para evitar la contaminación de posibles pruebas, el resto fue secuestrado y quedó a disposición de Patrimonio de la Provincia, organismo que llevará a cabo un estudio exhaustivo para determinar la antigüedad del hueso, el sexo y la posible data de muerte.

Fuentes judiciales informaron que, tras un minucioso rastrillaje por los alrededores del dique, no se encontraron otros elementos sospechosos ni más restos humanos.

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La falta de un cuerpo completo y la llamativa pulcritud del hallazgo en una zona de mucha circulación turística y de seguridad han llevado a las autoridades a no descartar ninguna línea investigativa. Entre ellas, cobra fuerza la posibilidad de que el objeto haya sido utilizado para un ritual de brujería o esoterismo y posteriormente abandonado en el lugar a modo de "ofrenda" o descarte.

En el lugar de los hechos trabajó de manera coordinada el personal policial jurisdiccional, técnicos de Patrimonio de la Provincia y miembros de la UFI Delitos Especiales, incluyendo tanto a la brigada como a las autoridades de la fiscalía en turno, quienes lideran las actuaciones.

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