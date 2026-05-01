Instalaron luminarias LED en una zona clave del camino que lleva al Dique Punta Negra

La Municipalidad de Ullum avanzó con la instalación de nuevas luminarias LED en el camino que conduce al Dique Punta Negra, en un tramo clave para la circulación de vecinos y turistas. La obra, financiada con fondos municipales, incluyó la colocación de 50 equipos a lo largo de aproximadamente dos kilómetros, mejorando la seguridad y visibilidad en una zona históricamente afectada por la falta de alumbrado.

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Según relataron desde el municipio, durante años, el sector de calle Aviadores Españoles (continuación de Valentín Ruiz), entre Hermógenes Ruiz y Vittorio Laterza, fue considerado un punto crítico debido a la escasa iluminación. Esta situación generaba inconvenientes tanto para peatones como para conductores, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un corredor que conecta con el Dique Punta Negra, uno de los destinos turísticos más visitados del departamento.

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Frente a esta problemática, el municipio ejecutó la instalación de más de 50 columnas completas con sus respectivos brazos, jabalinas y cableado, incorporando tecnología LED de última generación. Los trabajos abarcaron unos 2000 metros y fueron realizados íntegramente con recursos propios.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la nueva iluminación no solo mejora la seguridad vial y peatonal, sino que también aporta eficiencia energética. Las luminarias LED reducen el consumo eléctrico, requieren menor mantenimiento y tienen una vida útil más prolongada en comparación con los sistemas tradicionales.

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El intendente David Domínguez señaló que esta intervención forma parte de un proceso de transformación más amplio en la zona. En ese sentido, mencionó obras recientes como pavimentaciones, espacios recreativos y mejoras urbanas que apuntan a consolidar el crecimiento del sector y acompañar el incremento del tránsito hacia Punta Negra.