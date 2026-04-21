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Un departamento presentó el "Desafío de camperas": de qué se trata y cómo participar

La competencia busca destacar a las mejor “Promo 2026”, teniendo en cuenta el sentido de pertenencia, la creatividad colectiva y la identidad de cada promoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Rawson lanzó una nueva propuesta destinada a estudiantes del último año del secundario: el “Desafío de Camperas”, una competencia que busca elegir a la mejor Promo 2026 a partir de su identidad, creatividad y sentido de pertenencia. La iniciativa, impulsada por el área de Juventudes, invita a las promociones a mostrar el diseño de sus camperas como símbolo del espíritu grupal que las representa.

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La actividad se desarrollará el sábado 9 de mayo a las 18 en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, donde los distintos cursos competirán para demostrar cuál es la campera más destacada del departamento.

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Bajo la consigna “¿Tu promo es la mejor?”, el evento apunta a generar un espacio de encuentro y participación juvenil en una etapa clave como lo es el último año escolar.

Desde la organización señalaron que el desafío no se limita únicamente al diseño, sino que también pone en valor la creatividad colectiva, la identidad de cada promoción y el sentido de pertenencia que logran construir los estudiantes.

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Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el viernes 24 de abril a través del Instagram @rawsonjuventudes o comunicándose a los teléfonos 264 4816-231 y 264 6235-026.

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