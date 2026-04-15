Iglesia recibe por primera vez una fecha del XK Race, una de las carreras de aventura más desafiantes del país

Del 23 al 25 de abril, la Ansilta XK Race San Juan 2026 convocará a equipos de todo el país a competir entre la geografía iglesiana, combinando trekking, mountain bike y kayak en recorridos de hasta 180 km. Los equipos más rápidos cruzan la meta en aproximadamente 24 horas; los últimos, en 36.

Discurso polémico La batalla impensada que arrancó en Iglesia: "Somos mejores que Calingasta"

Proveedores mineros en Iglesia La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

No es solo una carrera. Es un evento que pone a nuestra región en el centro del turismo de aventura argentino, mueve la economía local y deja en alto el nombre del Departamento frente a toda la escena nacional.

image

El XK Race es una carrera de aventura y expedición multidisciplina con aval de la Adventure Racing World Series (AR World Series). Desde 2006 ha recorrido 12 provincias argentinas en 59 ediciones, y esta fecha en San Juan es la número 60, la primera del circuito Regional Sudamericano ARWS del año.

Los equipos compiten sin asistencia externa, navegando el terreno con mapas, a pie, en bicicleta y en kayak por el Embalse Cuesta del Viento.

El equipo mixto ganador clasifica directamente a la final sudamericana en Paraguay, con chances de llegar al Mundial ARWS 2027 en Croacia.