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Atractiva competición

Iglesia recibe por primera vez una fecha del XK Race, una de las carreras de aventura más desafiantes del país

La prueba combina trekking, mountain bike y kayak en recorridos de hasta 180 km, que los más rápidos completan en aproximadamente 24 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Del 23 al 25 de abril, la Ansilta XK Race San Juan 2026 convocará a equipos de todo el país a competir entre la geografía iglesiana, combinando trekking, mountain bike y kayak en recorridos de hasta 180 km. Los equipos más rápidos cruzan la meta en aproximadamente 24 horas; los últimos, en 36.

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No es solo una carrera. Es un evento que pone a nuestra región en el centro del turismo de aventura argentino, mueve la economía local y deja en alto el nombre del Departamento frente a toda la escena nacional.

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El XK Race es una carrera de aventura y expedición multidisciplina con aval de la Adventure Racing World Series (AR World Series). Desde 2006 ha recorrido 12 provincias argentinas en 59 ediciones, y esta fecha en San Juan es la número 60, la primera del circuito Regional Sudamericano ARWS del año.

Los equipos compiten sin asistencia externa, navegando el terreno con mapas, a pie, en bicicleta y en kayak por el Embalse Cuesta del Viento.

El equipo mixto ganador clasifica directamente a la final sudamericana en Paraguay, con chances de llegar al Mundial ARWS 2027 en Croacia.

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