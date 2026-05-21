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Jáchal

Pidieron suspender la demolición de la Iglesia de Villa Mercedes: también juntan firmas

La Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) solicitó frenar por 30 días la demolición de la histórica capilla de Villa Mercedes para abrir una mesa de diálogo. En los últimos días, avanza el desalojo del templo y vecinos impulsan una campaña de firmas para evitar su desaparición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La polémica por el futuro de la histórica iglesia de Villa Mercedes, en Jáchal, sumó este jueves un nuevo capítulo. La Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) presentó formalmente una nota solicitando la suspensión de la demolición por 30 días y la apertura urgente de una mesa de diálogo con autoridades provinciales y locales.

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El pedido fue dirigido al ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y también alcanza a organismos como el Ministerio de Infraestructura, el área de Cultura, el INPRES, el Arzobispado y autoridades municipales. La presentación lleva la firma del presidente de ACCODEPAS, el arquitecto Leonardo Correa Fili, y del tesorero, Jorge Cocinero Raed.

Un pedido urgente para frenar la demolición

En el documento, la asociación solicita “la suspensión de la demolición de la Iglesia de la Merced por un término de treinta días” con el objetivo de generar un espacio de discusión antes de avanzar con una decisión que consideran “drástica e irreversible”.

Según argumentaron, la situación del templo -cuya construcción data de 1886- debe ser analizada desde una perspectiva más amplia que contemple su valor histórico, cultural y social. En ese sentido, cuestionaron que hasta el momento no se hayan evaluado alternativas de restauración sostenibles y que la demolición haya sido presentada como única opción.

Embed - Villa Mercedes, entre la angustia por la demolición del templo y el pedido del pueblo a la virgen

Además, advirtieron que la provincia arrastra desde hace décadas una pérdida sostenida de su patrimonio edilicio, en gran parte atribuida a decisiones de este tipo. “Esto nos deja sin huellas materiales para las futuras generaciones”, plantearon en la nota.

Cuestionamientos técnicos y falta de debate

Desde ACCODEPAS también pusieron en duda los informes técnicos utilizados para justificar la demolición. En declaraciones previas, Correa Fili sostuvo que los estudios del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) se basan en “prospecciones fotográficas” y no en análisis estructurales profundos del edificio.

El arquitecto explicó que, para determinar un riesgo real, sería necesario intervenir los muros y evaluar su estado interno, algo que —según indicó— no se realizó. También señaló que decisiones constructivas inadecuadas a lo largo del tiempo, como el uso de cemento sobre adobe, contribuyeron al deterioro actual.

Frente a este escenario, propuso alternativas como conservar la capilla como patrimonio con acceso restringido y construir un nuevo templo en las cercanías, una estrategia aplicada en otros lugares con edificaciones históricas.

Campaña y junta de firmas

En paralelo, la discusión también se trasladó a la comunidad. En los últimos días comenzó a circular un flyer con la consigna “No a la demolición de la capilla de Villa Mercedes”, que convoca a firmar una petición para exigir la preservación del edificio.

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La iniciativa apela al valor simbólico del templo como parte de la identidad local y busca sumar respaldo social al pedido de suspensión. “El patrimonio de un pueblo no se negocia”, expresa el mensaje difundido entre vecinos y en redes sociales.

El avance del desalojo y la postura de la Iglesia

Mientras tanto, el proceso de vaciamiento del templo ya está en marcha. La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes comenzó el traslado de imágenes, mobiliario y objetos religiosos hacia otras capillas de la zona norte de Jáchal.

El sacerdote Gustavo Vaca confirmó que las tareas se realizan con apoyo de la Municipalidad local y forman parte del operativo previo a la demolición. Desde la Iglesia sostienen que el edificio es inhabitable y representa un riesgo para la seguridad de los vecinos.

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