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Polémica

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: "Se puede mantener en pie"

Desde la organización denunciaron que los estudios del organismo sísmico no son transdisciplinares y que existen alternativas técnicas para salvar el histórico templo de Jáchal. Mientras tanto, la Iglesia ya avanza con el doloroso desalojo y vaciamiento de las imágenes sagradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En estos días se anunció el desalojo de la histórica Capilla de Villa Mercedes en Jáchal, que será demolida próximamente. Autoridades de la Iglesia sostienen que el lugar es inhabitable y que corre peligro la seguridad de los vecinos. Sin embargo, desde la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) sostienen que hay alternativas para mantenerla en pie y que el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), usado como principal justificación, es incompleto. Indicaron que es necesario abrir las discusiones entre diferentes disciplinas, ya que la demolición es la última opción a tener en cuenta.

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Leonardo Correa Fili, presidente de ACCODEPAS, señaló que los informes técnicos del INPRES sobre la Capilla han sido “prospecciones fotográficas" en lugar de ser estudios científicos sobre el funcionamiento mecánico del edificio. “Para dar un diagnóstico serio de 'riesgo inminente', se debería pelar al menos el 80% de los revoques para ver el estado real del muro, algo que no se ha hecho”, señaló.

En este sentido, detalló que a lo largo de los años hubo malas decisiones tomadas en torno a la edificación que terminaron desgastando la construcción. Entre ellas, el uso de cemento en pisos y revoques, lo cual impide que el adobe "respire", atrapando la humedad y debilitando la estructura, según Correa.

Ante esta situación, propone consolidar la capilla histórica como un "testimonio vivo" con circulación restringida y construir una iglesia nueva en un terreno cercano, citando como ejemplo local positivo el templo de Santo Domingo en Rodeo o la ciudad de Salamanca, que tiene dos catedrales. "Tenemos que ser transdisciplinares, pero ellos jamás lo van a ser; ellos son sumamente disciplinares, no están abiertos al diálogo con nosotros. Yo no quiero estar en contra de ellos, pero sí quiero que trabajemos en conjunto, que seamos los encargados del patrimonio", concluyó refiriéndose a los ingenieros, y denunció que las autoridades no convocan al Consejo de Patrimonio desde el 2024 para discutir este tipo de temáticas. De esta manera, hizo énfasis en la aplicación de la norma peruana E.080, que es específica para la construcción y rehabilitación sismorresistente de edificios de tierra (adobe, tapia o quincha).

Avanza el desalojo del Templo

La despedida ya comenzó. Después de décadas siendo el corazón espiritual, social y afectivo de la localidad jachallera de Villa Mercedes, la histórica parroquia Nuestra Señora de las Mercedes iniciará el próximo sábado 30 de mayo uno de los capítulos más dolorosos de su historia: el vaciamiento total del templo antes de su demolición definitiva. Imágenes religiosas, reliquias, mobiliario antiguo y objetos cargados de memoria serán trasladados hacia otras capillas de la zona norte de Jáchal, en un operativo que para los vecinos representa mucho más que una simple mudanza. Será, en los hechos, el comienzo del adiós a un edificio que marcó generaciones enteras desde fines del siglo XIX y que hoy enfrenta un deterioro irreversible.

La confirmación sobre las tareas llegó a través de un flyer difundido por la propia parroquia y fue ratificada públicamente por el sacerdote Gustavo Vaca, quien explicó que ya comenzaron los trabajos de desalojo integral del templo. “Hace unos días nos dispusimos, junto con el grupo de matrimonios cursillistas y el Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia, al desalojo total del templo”, expresó el sacerdote según indicó el medio Actualidad Jachallera.

Según detalló, el trabajo se realizará de manera coordinada con la Municipalidad de Jáchal, que aportará maquinaria y camiones para facilitar el traslado. “Tenemos una reunión con el intendente para organizar una colaboración mutua y poder desocupar completamente el edificio”, indicó.

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