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En Rivadavia, fueron a trabajar y se encontraron un puma en el patio: tremendo operativo

Ocurrió durante la mañana de este miércoles. La Policía de San Juan y personal de Ambiente trabajaron en conjunto para capturar al animal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El puma que sorprendió a un grupo de investigadores de la UNSJ en Rivadavia, durante la mañana de este miércoles.

El puma que sorprendió a un grupo de investigadores de la UNSJ en Rivadavia, durante la mañana de este miércoles.

En la tranquilidad habitual de la Quebrada de Zonda, una escena inesperada alteró la rutina de los trabajadores del Instituto Geofísico-Sismológico Ing. Volponi, dependiente de la UNSJ. Este miércoles por la mañana, una empleada del lugar salió al patio trasero para alimentar a unos gatos y se encontró cara a cara con un puma que permanecía oculto junto al parrillero. El hallazgo motivó un amplio operativo conjunto entre la Policía de San Juan y personal de Fauna de la Secretaría de Ambiente para proteger al personal y rescatar al animal, que presentaba signos de desnutrición y estrés.

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La situación se registró cerca de las 7 de la mañana en el instituto ubicado en la Quebrada de Zonda, en Rivadavia, pasando el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello. Según relató el director del establecimiento, Francisco Ruiz, todo comenzó cuando Eugenia, una de las aproximadamente 30 personas que trabajan en el lugar, llegó al predio y se dirigió al fondo para alimentar a los gatos que suelen permanecer en la zona.

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“Ella salió como todos los días y de repente se encontró con el puma observándola desde el parrillero. Se asustó, pero reaccionó con mucha calma: caminó lentamente hacia adentro y nos avisó enseguida”, explicó Ruiz.

Tras el aviso, las autoridades del instituto dieron intervención inmediata a la Policía de San Juan, cuyos efectivos llegaron rápidamente para resguardar a los trabajadores y controlar los movimientos del animal. Minutos después, también arribó personal especializado de Fauna de la Secretaría de Ambiente, que puso en marcha un operativo para capturar al felino sin poner en riesgo ni al personal ni al propio ejemplar.

Como medida preventiva, los especialistas solicitaron a los investigadores y empleados que permanecieran dentro del edificio mientras se desarrollaba el procedimiento. Además, se decidió cortar la circulación en la zona para evitar incidentes.

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De acuerdo con las primeras observaciones realizadas por los expertos, se trataba de un puma joven que aparentaba estar muy delgado y asustado. En ese contexto, los especialistas analizaban la posibilidad de tranquilizar químicamente al animal para poder trasladarlo de manera segura, evaluar su estado sanitario y asistirlo en caso de ser necesario antes de liberarlo nuevamente en un sector alejado del radio urbano.

“Nos sorprendió muchísimo. Trabajamos en una zona montañosa y convivimos con la naturaleza, pero en casi 30 años que llevo acá nunca había vivido algo así”, comentó Ruiz sobre el episodio que alteró por completo la jornada laboral en el instituto.

El hecho ocurre además en medio de una seguidilla de avistamientos de pumas registrados en distintos puntos de la Quebrada de Zonda y zonas cercanas. Incluso, este martes un ejemplar fue filmado mientras caminaba por el Sendero de los 7 Caminos, en el límite entre Rivadavia y Zonda. Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar si se trata del mismo animal encontrado este miércoles o si habría más de un felino desplazándose por el área.

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