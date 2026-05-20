De la parroquia a las calles: el sacerdote sanjuanino que se pone las zapatillas e invita a correr por una causa solidaria

Con un mensaje cargado de solidaridad y acompañado por una puesta en escena descontracturada, el sacerdote sanjuanino Martín Nacusi volvió a captar la atención en redes sociales al participar de un video promocional de la “Maratón de la Esperanza”, una carrera solidaria que se realizará el próximo 7 de junio en San Juan . El contenido fue compartido por el creador digital Andrés Gil y también contó con la participación del sacerdote Andrés Riveros .

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“Este invierno, tu paso es esperanza. Unite al Maratón de la Esperanza, un evento sin fines de lucro donde cada kilómetro es una mano extendida a quienes más lo necesitan”, expresa el mensaje central de la campaña, que busca convocar a familias, deportistas y vecinos a participar de una jornada solidaria.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un cura influencer se puso las zapatillas y llamó a correr por una causa solidaria en San Juan. El padre Martín Nacusi protagonizó un video viral para invitar a la “Maratón de la Esperanza”, un evento solidario que se realizará el próximo 7 de julio. La propuesta busca ayudar a quienes más lo necesitan durante el invierno. Habrá distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, además de una categoría Kids participativa. “Corriendo podés ayudar a mucha gente”, fue el mensaje de la convocatoria. Más info en @tiempodesanjuan #cura #influencer #maraton #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

La iniciativa tendrá modalidades de 3, 5 y 10 kilómetros, además de una categoría Kids de 3 kilómetros participativa. Quienes se inscriban recibirán una remera oficial y podrán colaborar con distintas acciones destinadas a personas en situación vulnerable durante la temporada invernal.

Bajo el lema “Sigamos sembrando la esperanza, corriendo juntos”, los organizadores remarcaron que el objetivo principal no es competitivo, sino solidario. “Corriendo podés ayudar a mucha gente”, destacan en la convocatoria que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales gracias al impulso del llamado “cura influencer” sanjuanino.