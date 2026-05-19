Cáritas lanza su colecta anual en San Juan en el marco de sus 70 años

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Cáritas San Juan se prepara para dar inicio formal a una de sus campañas solidarias más importantes del año. En el marco del 70° aniversario de la institución a nivel nacional, la organización local presentará oficialmente la Colecta Anual 2026 bajo el lema "70 años alentando la esperanza".

El encuentro de lanzamiento se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo, en horario de 10 a 12, en las instalaciones del Hogar de Cristo "Madre de la Esperanza", ubicado en la intersección de las calles Esteban Echeverría y San Isidro, en el departamento Rivadavia.

La convocatoria está dirigida a comunicar los principales desafíos sociales que enfrenta la provincia y detallar las diversas modalidades en las que los ciudadanos sanjuaninos podrán colaborar en esta edición. Desde la organización destacaron la relevancia de este lanzamiento para visibilizar el alcance de la colecta en todo el territorio provincial, y confirmaron que el evento concluirá con un espacio de puesta en común entre los asistentes.

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