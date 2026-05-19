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Debate

Edificios de 20 pisos en San Juan: por qué la idea divide a los constructores locales

El plan del gobierno de San Juan de modificar la normativa vigente para que se puedan construir edificios de 20 o más pisos genera elogios y reparos.

Por Elizabeth Pérez
El Gobierno provincial busca modificar la normativa urbana para habilitar edificios de mayor altura en San Juan y el debate estalló entre constructores, ingenieros y arquitectos.&nbsp;

El Gobierno provincial busca modificar la normativa urbana para habilitar edificios de mayor altura en San Juan y el debate estalló entre constructores, ingenieros y arquitectos. 

La posibilidad de que el paisaje urbano de San Juan cambie con una eventual habilitación oficial para levantar edificios de 20 o más pisos abrió un intenso debate entre desarrolladores, ingenieros, arquitectos y empresarios del sector inmobiliario de la provincia.

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La mayoría celebra la iniciativa como un paso hacia una ciudad más moderna y preparada para crecer, aunque otros advierten por los problemas de infraestructura, las trabas burocráticas y las dudas del mercado local.

La propuesta surgió desde el Ministerio de Infraestructura, que anunció que trabaja en una actualización normativa y en un “master plan” urbano para atraer inversiones y permitir construcciones de mayor escala en sectores estratégicos de Capital. Tiempo de San Juan salió a consultar al sector privado y hubo respuestas llamativas.

El cambio cultural y el fin del “miedo a la altura”

Uno de los que se mostró a favor fue el ingeniero y desarrollador inmobiliario Sabino Pignatari, quien consideró que la iniciativa representa “una expresión de deseo positiva” para pensar una ciudad con mayor proyección.

Según explicó, el comportamiento del comprador sanjuanino cambió en los últimos años y hoy existe una mayor aceptación de los edificios altos. “Hace décadas la gente buscaba departamentos en los primeros pisos. Hoy muchos prefieren altura por las vistas y la comodidad”, sostuvo.

Pignatari también aseguró que, desde el punto de vista técnico, construir torres de 20 pisos ya no representa un desafío extraordinario. Su desarrolladora ya aplicó hace unos años los sistemas de rodillos en los edificios y destacó que, con los actuales avances en sistemas antisísmicos, software de cálculo y nuevas tecnologías ya se pueden diseñar estructuras que son más seguras y eficientes que los edificios de menor altura.

No obstante, advirtió que el Estado deberá acompañar con cambios normativos más profundos y dejar atrás regulaciones que considera antiguas, como las exigencias de aplicar cortavistas en los pisos altos, algo impensado en las grandes urbes modernas.

La mirada de los arquitectos: “San Juan necesita crecer hacia arriba”

A las opiniones del sector empresario también se sumó Elisa Gómez, presidenta del Colegio de Arquitectos de San Juan, quien respaldó la necesidad de avanzar hacia una ciudad más vertical.

La arquitecta sostuvo que actualmente San Juan continúa expandiéndose sobre zonas productivas y que parte de ese fenómeno ocurre por las limitaciones que impone un Código de Edificación antiguo. “Estamos acotados en el crecimiento en altura y entiendo que se está trabajando para actualizar la normativa”, señaló.

Para Gómez, permitir edificios de mayor porte resulta clave para el perfil urbano que necesitará la provincia en los próximos años. “Es esencial para el perfil urbano de San Juan que se piense en edificios de este porte. Se aprovecharía mucho mejor la trama urbana”, afirmó.

Sin embargo, coincidió en que el crecimiento deberá ir acompañado por inversiones en infraestructura y servicios. “Hay que acompañar con redes de agua, cloacas, electricidad y otros servicios acordes a la envergadura de estos emprendimientos”, explicó.

Además, puso como ejemplo a ciudades chilenas ubicadas en zonas sísmicas similares a San Juan. “Un ejemplo cercano es Chile, en Santiago, en La Serena, los condominios de gran altura siguen creciendo permanentemente en una zona sísmica como la nuestra”, comparó.

El desafío de los servicios básicos

Desde la Cámara Argentina de la Construcción también hubo una mirada favorable, aunque con advertencias. El presidente de la entidad, Ramón Martínez, sostuvo que el desafío puede ser positivo para el sector privado y para la modernización urbana, pero alertó sobre el estado actual de los servicios básicos.

Según explicó, las redes de agua, cloacas y gas ya muestran señales de fragilidad en algunas zonas y podrían no soportar desarrollos de gran escala sin inversiones paralelas. Para Martínez, el debate no debería centrarse únicamente en la altura de los edificios, sino en si la ciudad está preparada para sostener ese crecimiento.

La visión más crítica: dudas del mercado

Otra postura distinta fue la de la Cámara de Construcción e Inmobiliaria, Osvaldo Lucero, quien calificó la propuesta como “inapropiada” en el contexto actual.

Lucero cuestionó especialmente la vigencia de un Código de Edificación que, según afirmó, tiene cerca de 80 años y continúa generando demoras y trabas administrativas para los desarrolladores.

“El profesional todavía tiene que peregrinar para conseguir permisos”, planteó. Además, sostuvo que existe una barrera comercial que el Gobierno no puede ignorar: según su experiencia en el mercado inmobiliario, gran parte de los sanjuaninos todavía no elige vivir en pisos muy altos. A su entender, la aceptación masiva de torres por encima de los diez pisos aún está lejos de consolidarse en la provincia.

Por ahora, el proyecto oficial recién comienza a tomar forma, pero de acuerdo a las opiniones recabadas en San Juan ya dejó bien en claro que el camino hacia un San Juan en altura tendrá consenso, pero no será automático.

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