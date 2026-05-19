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Inédito

En San Juan lograron en un hospital público y periférico una rara cirugía que sólo se hizo en el sector privado

En el hospital Cantoni de Pocito se hizo una inédita cirugía de tobillo que fue determinante para que el paciente, que se encuentra en muy buenas condiciones, pueda volver a tener movilidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Por primera vez en el sistema público de salud de San Juan, profesionales del hospital Federico Cantoni de Pocito realizaron una compleja cirugía que en la provincia solo se realizó una vez y fue en una clínica privada. Se concretó un reemplazo total de tobillo y una osteotomía correctiva del calcáneo. El objetivo de esta intervención fue que el paciente, con una secuela de fractura grave de pie y tobillo, pueda volver a tener movilidad en esta articulación.

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La intervención se llevó adelante el pasado 29 de abril, con total éxito, el paciente se encuentra en muy buenas condiciones, marca un importante avance para la Salud Pública provincial, ya que este tipo de práctica suele realizarse únicamente en centros especializados del ámbito privado.

La cirugía se efectuó a un paciente que presentaba una alteración permanente producto de una fractura sufrida tras una caída de altura de más de 2 metros, lesión que derivó en una artrosis post-traumática avanzada y severa de tobillo.

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El doctor Charbel Abdon, integrante del equipo quirúrgico, explicó que se trata de una intervención muy específica y reservada para determinados pacientes. “Esta cirugía no se puede realizar en cualquier paciente, tiene indicaciones puntuales: Son personas que no tienen patologías crónicas como diabetes, obesidad o vasculopatías, que tengan más de 50 años y especialmente que no exista una gran demanda de cargas sobre ese tobillo”, detalló el especialista.

Asimismo, Abdon remarcó la complejidad técnica del procedimiento y el tipo de prótesis necesarias para llevarlo adelante. “No es una prótesis común la que se necesita. No son implantes que se coloquen habitualmente en la práctica traumatológica diaria”, explicó, al tiempo que destacó las dificultades tanto para el equipo médico como para el paciente durante el postoperatorio, ya que necesita un seguimiento especial.

El equipo que realizó la intervención estuvo integrado por el doctor Pacheco, la doctora González y el propio Abdón, todos profesionales formados en el hospital Guillermo Rawson en la residencia de la especialidad de Ortopedia y Traumatología. “La idea es comenzar a realizar este tipo de cirugías más complejas y aumentar los días quirúrgicos en el hospital Federico Cantoni, que tiene todas las capacidades necesarias para concretarlas”, señaló el traumatólogo.

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El nosocomio pocitano cuenta con el instrumental adecuado, quirófano equipado y un equipo de profesionales especializados que permitió concretar esta inédita intervención.

Finalmente, el médico destacó el objetivo principal de la cirugía: “Se pretende salvar la articulación, darle una última oportunidad al tobillo para que el paciente pueda moverlo sin dolor. Es, en definitiva, una última chance para caminar bien”.

El equipo quirúrgico a cargo del novedoso procedimiento está integrado por: Adriana Videla y Marisol Sánchez (Instrumentadoras quirúrgicas); Daniel Sayago (Técnico de Ortopedia); Lic. Andrea González (circulante); Gonzalez Cintia y Tamara Martinez (Enfermería); Solimano (Anestecista); Emilce Ochoa (Radióloga). Como cirujanos actuaron el doctor Charbel, Esteban Pacheco y Elizabeth González. El director del Hospital es Néstor Guimaraes; y el jefe de cirugía periférica, José Caif.

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