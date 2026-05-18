Innovación en el Hospital Rawson: operan bebés de 500 gramos sin trasladarlos de Neonatología

El Hospital Rawson incorporó un sistema para operar a bebés prematuros de manera más segura.

En los últimos días, en el Hospital Rawson se consolidó un cambio clave en la cirugía neonatal: las intervenciones se realizan directamente en la unidad de terapia neonatal, donde el bebé prematuro permanece sin necesidad de ser trasladado. De este modo, el equipo quirúrgico se desplaza hacia la UCIN, evitando movilizaciones de alto riesgo en pacientes de entre 500 y 700 gramos.

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En este nuevo esquema de atención, el principio es claro: reducir al máximo el riesgo. Trasladar a un recién nacido extremadamente prematuro a través de pasillos y ascensores implica una situación crítica, especialmente cuando se trata de bebés intubados y hemodinámicamente inestables.

Por este motivo, en el Hospital Rawson se acondicionó una sala específica dentro del servicio de Neonatología que funciona como un quirófano de alta complejidad. Allí, el paciente permanece en la unidad donde nació y el equipo médico se organiza alrededor de él.

“Acá el paciente está esperando en la unidad en la que está desde que nació, mientras el mundo está girando a su alrededor, el protagonista es el bebé y los demás giramos alrededor de él: el cirujano viene a horario, se cambia tranquilo y el paciente está en el mismo lugar, lo que se moviliza es el escenario”, explicó la doctora Teresita Ovalles.

Tecnología clave: la incubadora Giraffe

Uno de los pilares de este modelo de intervención es la incubadora Giraffe, un equipamiento diseñado para adaptarse a las necesidades quirúrgicas sin trasladar al paciente.

Su estructura permite que el techo se levante y las paredes se abran, transformándose en una servocuna apta para cirugía. Además, cuenta con un sistema de estabilidad térmica mediante cortinas de aire caliente que mantiene la temperatura del bebé aun durante la intervención.

También integra funciones de monitoreo que permiten pesar al paciente, regular su temperatura y sostener el soporte respiratorio sin necesidad de moverlo.

Un equipo altamente especializado para cada intervención

Las cirugías en estos pacientes requieren una coordinación precisa de alrededor de 15 profesionales, entre cirujanos, anestesistas, instrumentadoras y enfermeras especializadas.

El trabajo se desarrolla en un espacio reducido, donde cada movimiento es crítico debido a la complejidad del paciente. Según explican las especialistas, el manejo postquirúrgico representa una parte fundamental del éxito del procedimiento.

En ese sentido, el seguimiento queda en manos del equipo de enfermería neonatal, que conoce al paciente desde su nacimiento y continúa su cuidado hasta el alta médica.

Para finalizar, la doctora Ovalles detalló la complejidad del trabajo: “Operar un paciente de este tipo es muy complejo y la gente quizás no lo dimensiona. No es lo mismo la aorta de un adulto que la de un bebé, que puede tener dos milímetros. Hay aspectos delicados como la regulación de temperatura y el cuidado de las vías endovenosas, todo es muy pequeño y frágil”.