Corazón de barrio, alma renovada: la histórica obra en la Plaza de Desamparados, desde el cielo

El movimiento de suelo, con hombres y maquinaria a full están transformando el paisaje en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y Fray Justo Santa María de Oro . Allí, la Plaza Salvador María del Carril, más conocida para los sanjuaninos como la Plaza de Desamparados , está en medio de una histórica remodelación que busca revertir décadas de un deterioro que ya era evidente para cualquier peatón. Los trabajos se concentran particularmente en el retiro de baldosas destruidas por el crecimiento de las raíces y en la nivelación de terrenos que nunca habían sido intervenidos desde la creación del paseo.

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Estas mejoras se inscriben dentro de un plan de recuperación de espacios públicos que ejecuta la Municipalidad de la Capital, que ya tuvo su primer hito con la reciente inauguración de la Plaza Aberastain el pasado 27 de abril y que mantiene otro frente activo en la Plaza Gertrudis Funes, actualmente en obra. En Desamparados, el inicio formal se dio con el cierre perimetral a mediados de febrero, marcando el comienzo de una ejecución por sectores diseñada para no interrumpir totalmente el flujo de vecinos y feriantes que frecuentan la zona de la Basílica.

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Para dimensionar la magnitud de las tareas, TIEMPO DE SAN JUAN recorrió las obras con su drone, logrando captar desde las alturas el equilibrio que se busca entre el respeto a la identidad patrimonial y la modernización necesaria. Las imágenes aéreas permiten observar con precisión cómo se despliegan las cuadrillas en las diversas etapas de la obra, mostrando un avance que desde el suelo a veces resulta difícil de apreciar en su totalidad por los vallados de seguridad.

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El proyecto técnico es ambicioso y se sostiene sobre la base de la accesibilidad universal, incluyendo la instalación de superficies lisas y baldosas podotáctiles para facilitar el tránsito de personas con discapacidad visual. Además de la renovación total del sistema de iluminación para mejorar la seguridad nocturna, se contempla el reemplazo integral de los pisos dañados y la refuncionalización de las áreas de kioscos bajo nuevas normativas municipales. La plaza contará con un patio de juegos moderno e inclusivo, un sector específico para mascotas y un área destinada a emprendedores, sumando además tecnología mediante pilares con cargadores de dispositivos y puntos de conectividad gratuita a Internet. Toda esta inversión se realiza con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE), asegurando que la mejora de la infraestructura no altere el diseño original que es parte del patrimonio provincial.

El diagnóstico previo de la Plaza de Desamparados era de un deterioro avanzado, con pisos destruidos por las raíces de los árboles y un sistema lumínico que ya no garantizaba la seguridad necesaria para los visitantes.

Volver a las Plazas, renovado

La remodelación de este pulmón verde forma parte del programa municipal "Volvamos a las Plazas", una iniciativa que la intendenta Susana Laciar ratificó en su mensaje anual de gestión ante el Concejo Deliberante. El objetivo central es finalizar durante 2026 las obras en los paseos más emblemáticos de la Ciudad, pero el alcance del plan se extiende mucho más allá de las cuatro avenidas principales.

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Bajo esta misma estrategia de refuncionalización e identidad barrial, la planificación para los próximos meses incluye intervenciones sistemáticas en diversos puntos del departamento. Entre las zonas beneficiadas se encuentran la Plaza Belgrano en el Barrio Palermo, los espacios verdes de los barrios UVT y Frondizi, y la plaza El Porteñito en el Barrio Bardiani. También se trabajará en la Plaza Enrique Fernández y la Plaza La Sirena Negra, ambas en el Barrio Mallea, sumando a la lista la Plaza Los Andes sobre calle Correa, la plazoleta del Barrio Corrientes y la Plaza La Tristana. Cada uno de estos proyectos replicará el modelo de muros corpóreos iluminados y mejoras en seguridad para devolverle al vecino un espacio público de calidad.