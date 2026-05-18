lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Javier Milei volvió a defender a Espert y afirmó "no odiamos lo suficiente a los periodistas"

El Presidente apoyó al excandidato a diputado y apuntó contra periodistas: “Hicieron mier... a un tipo inocente”.

Por Agencia NA
Javier Milei insultó a los periodistas para defender a José Luis Espert.

Javier Milei insultó a los periodistas para defender a José Luis Espert.

El presidente Javier Milei publicó este domingo un durísimo mensaje en la red social X en defensa del diputado José Luis Espert, al asegurar que fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública e insultó al periodismo.

Lee además
polemica: una directora pateo el banco de un estudiante y reavivo la discusion sobre disciplina escolar
Realidad social

Polémica: una directora pateó el banco de un estudiante y reavivó la discusión sobre disciplina escolar
la banda de los falsos mecanicos: como operaban en todas sus estafas
Increíble

La banda de los falsos mecánicos: cómo operaban en todas sus estafas

A través de un extenso posteo en X titulado "Periodistas de mier..." el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente.

El posteo de Milei a favor de Espert

image

A través de un extenso posteo, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei.

El jefe de Estado defendió además la trayectoria personal y profesional de Espert y cuestionó las acusaciones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó el mandatario en uno de los tramos más duros del mensaje.

Críticas a periodistas y dirigentes políticos

En el mismo posteo, Milei cargó especialmente contra sectores del periodismo y la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”.

“Hicieron mier... a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó.

Además, consideró que muchos periodistas y dirigentes deberían pedir “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”.

El Presidente cerró su publicación con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Temas
Seguí leyendo

Uno por uno, todos los viajes que hizo Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Tragedia en Australia: murió una joven argentina de 26 años tras el vuelco de un colectivo

Feroz incendio en un histórico hotel turístico de Bariloche: el fuego habría comenzado por una quema de hojas secas

Cerraron el Paso Cristo Redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados

Caputo anunció la inversión de una tecnológica centrada en la IA: busca reclutar a 100 ingenieros

Caso Loan: la Justicia puso a la casa de la abuela Catalina en el centro de la investigación

Un grupo de ladrones simuló un allanamiento policial para concretar una violenta entradera a una casa

Internaron a una nena de 12 años por consumo de cocaína, marihuana y alcohol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
polemica: una directora pateo el banco de un estudiante y reavivo la discusion sobre disciplina escolar
Realidad social

Polémica: una directora pateó el banco de un estudiante y reavivó la discusión sobre disciplina escolar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana
Imparables

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido
Primera Nacional

San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido

Del histórico molino a las ruinas llenas de grafitis en una histórica curva de San Juan video
Videonota

Del histórico molino a las ruinas llenas de grafitis en una histórica curva de San Juan

Te Puede Interesar

Ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete en la que se produjo el brote.
Salud

Brote: ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos
Investigación

Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

La intersección de Ruta 20 y calle Gorriti.  video
Vialidad

Adiós a la "zona de la muerte": licitaron la esperada mega rotonda del Monumento al Gaucho

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características