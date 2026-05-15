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Ocurrencia delictiva

Un grupo de ladrones simuló un allanamiento policial para concretar una violenta entradera a una casa

Tres encapuchados lograron ingresar en la vivienda familiar usando un ariete para tirar la puerta abajo. Sin embargo, huyeron con un magro botín cuando se activaron las alarmas del inmueble.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tres ladrones encapuchados y vestidos enteramente de negro intentaron robar una casa familiar en la localidad bonaerense de Ituzaingó usando un ariete similar al que usa la policía con el que derribaron la puerta, pero debieron escapar cuando se activaron las alarmas del lugar.

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El hecho ocurrió el miércoles minutos después de las 20, cuando tres desconocidos forzaron primero el portón de calle de la vivienda familiar golpeando fuertemente con un ariete y metros más adelante hicieron lo mismo con la puerta de ingreso a la casa.

Una vez adentro, recorrieron los ambientes buscando a los ocupantes, pero solo encontraron a una mujer y a su hija de 23 años en el piso superior. El padre de familia escapó por un balcón para ir a pedir ayuda y logró activar la alarma vecinal.

Esa alarma, junto a la alarma propia de la casa, puso más nerviosos a los ladrones, que ante la posibilidad de que la policía apareciera pronto en el lugar decidieron escapar con unas pocas cosas que manotearon a las apuradas.

"Se metieron en mi casa. Primero estuvieron en la parte de abajo, después subieron al primer piso, y ahí nos agarraron a nosotras. Nos agarraron del pelo, nos hicieron bajar la escalera, y ahí empezaron a presionar", contó Débora, la dueña de casa sobre lo vivido en su casa.

"Estaban armados. Eran tres y estaban armados. Pedían dólares. Se ve que les pasaron mal el dato. Sacá la guita que tenés y me pegaban en la cabeza. Al final se llevaron una Playstation, la billetera de mi marido y un celular", agregó la mujer.

FUENTE: Clarín

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