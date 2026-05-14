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Juicio

Escándalo en el caso Maradona: Luque mostró imágenes de la autopsia y Gianinna se descompensó

La audiencia se suspendió y se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene.

Por Agencia NA
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El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia de Diego Armando Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio, Gianinna comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.

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Las autoridades dictaron un cuarto intermedio hasta la semana que viene tras el pedido del abogado Fernando Burlando.

Todo ocurrió cuando el ex médico de cabecera del paciente se aprestaba para comparecer nuevamente frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

El objetivo de Luque era refutar los dichos de los peritos forenses y contextualizar los audios póstumos a la muerte de "Diez" que exhibieron los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en la jornada anterior.

Sin embargo, el acusado no se percató que una de las hijas del ex jugador se encontraba en la sala al momento de exponer los videos y las fotografías de la necropsia llevada a cabo en la morgue de San Fernando.

"Gianinna lo vio, se puso a llorar, se levantó, le dijo 'hijo de puta' un par de veces y se suspendió la audiencia porque Burlando lo pidió", consignó un allegado de la causa ante la consulta de NA.

En este contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro determinó que Luque preste testimonio el próximo martes 19 de mayo por la mañana y el psicólogo Carlos Díaz a las 16.

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