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Tragedia

Conmoción en Córdoba: una nena de cuatro años murió tras ser atacada por un perro que la mordió en el cuello

La víctima salió sola de su casa y el animal la sorprendió. Cuando quiso ponerse a resguardo, la mordió en el cuello y le provocó gravísimas heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una nena de 4 años murió este miércoles tras ser brutalmente atacada por un perro en el valle de Punilla, en Córdoba.

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El dramático hecho ocurrió cerca de las 12 frente al cementerio local de Cosquín y causó conmoción entre los vecinos de la localidad cordobesa.

Según indicó el Diario Cosquín, la nena había salido sola de su casa. Fue en ese momento que el animal la sorprendió: cuando quiso ponerse a resguardo, la empezó a morder y le provocó graves heridas en la zona del cuello.

En pocos minutos llegaron al lugar un servicio de emergencias, la Policía, la Guardia Local y Bomberos para asistir a la nena. Sin embargo, pese al trabajo de los médicos, no lograron salvarla.

Tras el episodio, la Justicia abrió una investigación para determinar cómo se desató el ataque. Por el momento, no trascendió si el perro tenía dueño o si era de la familia de la víctima.

La investigación recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.

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