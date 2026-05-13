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Vuelo libre

Insólito: caminaba por la calle y le cayó encima una maceta con una planta de marihuana

La maceta cayó sobre el hombro de una mujer y “de milagro” no recibió el golpe en la cabeza cuando se desplazaba.

Por Agencia NA
La mujer sufrió una herida menor tras recibir el impacto de la maceta.

La mujer sufrió una herida menor tras recibir el impacto de la maceta.

Una mujer de 55 años resultó herida al recibir el impacto de una maceta mientras caminaba por el centro de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

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Lo insólito del hecho, que ocurrió el martes en San Lorenzo al 100, es que se trataba de una planta de marihuana.

Debido al incidente, la señora sufrió una fractura en la muñeca derecha y varios hematomas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, el medio local Conclusión advirtió que la situación podría haber sido de mayor gravedad, ya que la maceta cayó sobre el hombro de la mujer y "de milagro" no recibió el golpe en la cabeza.

Asimismo, la víctima fue atendida inmediatamente por personal del Sies que acudió al lugar, y oficiales de la Policía que constataron que la maceta contenía una planta de cannabis. La mujer fue derivada al Sanatorio Plaza.

Con respecto al responsable del incidente, el propietario de la maceta, si bien se identificó el edificio desde dónde cayó, no se pudo determinar el piso ni el departamento.

FUENTE: Agencia NA

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