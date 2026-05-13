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En Bariloche

Confirman que el nuevo paciente internado con hantavirus tiene la cepa que se contagia entre personas

El hombre, de 45 años, se contagió la cepa Andes, según informaron desde el hospital en el que permence internado.

Por Agencia NA
El hombre que está internado en Bariloche con hantavirus tiene la cepa Andes, la única que se contagia entre humanos.

El hombre que está internado en Bariloche con hantavirus tiene la cepa Andes, la única que se contagia entre humanos.

El hombre que está internado en Bariloche luego tras haberse contagiado hantavirus, "evoluciona favorablemente", según informaron las autoridades. Al mismo tiempo, ratificaron que fue diagonosticado con la cepa Andes, la misma que afectó a varios pasajeros de un crucero que pasó recientemente por la Patagonia.

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En ese sentido, desde el Hospital Zona Ramón Carrillo de esa ciudad, señalaron que, "se informa que en el día de la fecha se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose infección por hantavirus cepa Andes".

El hombre, de 45 años, se contagió la cepa Andes, la única variante con posibilidad de transmisión entre humanos, que circula en esta región. Asimismo, se confirmó que "evoluciona favorablemente y continúa bajo monitoreo permanente".

El paciente se había presentado en el hospital días pasados con síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, dolores corporales y diarrea. En consecuencia, quedó internado en observación y luego se confirmó el diagnóstico.

Este caso se dio en medio del alerta surgido durante el paso del crucero MV Hondius, de Países Bajos, que pasó por la región con 147 pasajeros a bordo -entre ellos un argentino- de los cuales, tres fallecieron tras haberse contagiado hantavirus.

Finalmente, la embarcación arribó el domingo pasado al puerto de Tenerife, en España, donde se desplegó un gran operativo sanitario, durante el cual los pasajeros fueron derivados a distintos hospitales para cumplir con la cuarentena obligatoria.

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