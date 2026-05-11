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El curioso video de "Fini" Lanusse en medio del escándalo de la "Propofest"

La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un video cantando karaoke.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En plena tormenta judicial por la causa conocida como "Propofest", la médica residente de anestesiología Delfina "Fini" Lanusse volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar un inesperado video de karaoke en TikTok mientras avanza la investigación por el presunto robo de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires. La secuencia, que duró apenas algunos minutos online antes de ser eliminada, deó una nueva ola de repercusiones alrededor de una causa que mezcla medicamentos controlados, sospechas de desvío de sustancias y la muerte del anestesista Alejandro Salazar.

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En el video que rápidamente se viralizó durante el fin de semana, Lanusse aparecía cantando "Real Friends", de Camila Cabello, en un ambiente jado y familiar. La escena contrastó brutalmente con el contexto judicial que atraviesa la médica, procesada junto al anestesista Hernán Boveri por el presunto desvío de ampollas de propofol. La repercusión fue inmediata. Mientras algunos usuarios cuestionaron la exposición pública de la anestesista en medio de una causa tan delicada, otros defendieron su derecho a expresarse pese al escándalo que la rodea.

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Pero el impacto en redes fue tan fuerte que, pocas horas después, Lanusse eliminó no sólo el karaoke sino también otras publicaciones recientes de su perfil. Entre ellas desapareció un segundo video mucho más sensible: un descargo grabado en primer plano, sin edición, donde habló directamente sobre la investigación y el derrumbe personal que asegura estar atravesando. "No puedo creer estar haciendo este video para TikTok", expresó la médica. Y agregó: "Sentía que, después de tanto ruido, estaba bueno aparecer un poco yo, mi voz, quién soy".

En el mensaje, Lanusse intentó despegarse de la n pública construida alrededor del caso. "No soy la persona que giró por todos lados en las noticias", sostuvo. Sin entrar en detalles sobre las acusaciones, remarcó que "la Justicia está trabajando" y aseguró confiar en el proceso judicial. "Con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando, eso seguro", afirmó. También habló del impacto emocional que le produjo el escándalo y agradeció el apoyo de familiares y amigos: "Intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión".

Y cerró con una frase cargada de angustia: "Volver a encontrarme a mí misma o conmigo misma después de todo lo que se haya dicho". Sin embargo, el video desapareció rápidamente de TikTok junto con el resto del contenido de su cuenta, alimentando todavía más el clima de tensión alrededor de la causa. La situación judicial de Lanusse continúa siendo compleja. El juez Javier Sánchez Sarmiento confirmó recientemente el procesamiento de la médica y de Hernán Boveri, además de ordenar un embargo por más de 30 millones de pesos.

La investigación intenta determinar si existió un circuito irregular de desvío de propofol desde el Hospital Italiano hacia encuentros privados conocidos mediáticamente como "Propofest". El expediente también analiza las circunstancias vinculadas a la muerte del anestesista Alejandro Salazar, un hecho que terminó de convertir el caso en uno de los más impactantes y oscuros del ámbito médico en los últimos tiempos. La defensa de Lanusse insiste en que no existen pruebas directas contra ella y presentó una apelación para intentar revertir tanto el procesamiento como el embargo.

Según el escrito judicial, "no existe ningún testigo que haya visto a Lanusse sustraer medicación ni retirar fármacos de forma irregular". Además, los abogados sostuvieron que el expediente se basa en "comentarios de terceros" y apreciaciones subjetivas. También cuestionaron el monto del embargo, al considerar que "no tiene correlato" con los hechos investigados y remarcaron que el propio hospital habría informado que "no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados".

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