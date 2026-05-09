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Investigación

Causa Adorni: detectaron movimientos con criptomonedas y analizan su patrimonio

El fiscal Pollicita recibió informes de plataformas virtuales que confirman transacciones. Analizan el origen y destino del dinero en activos digitales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un dato clave en las últimas horas: la Justicia federal detectó movimientos con criptomonedas y ya analiza en detalle su patrimonio digital.

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La novedad surge de los primeros informes que recibió el fiscal Gerardo Pollicita, quien había ordenado relevar la actividad financiera del funcionario en plataformas de activos digitales y billeteras virtuales.

Primeros indicios en el mundo cripto

Según trascendió de fuentes judiciales, las respuestas de distintas plataformas confirmaron la existencia de transacciones en criptomonedas, aunque por el momento los montos registrados serían menores en comparación con los movimientos en efectivo que ya forman parte del expediente.

Sin embargo, los investigadores no descartan que estos datos representen solo una parte de la operatoria. Por eso, analizan avanzar con estudios de trazabilidad técnica, para reconstruir el recorrido del dinero digital y determinar su origen y destino final.

Una causa que suma frentes

La causa por presunto enriquecimiento ilícito se tramita en el juzgado de Ariel Lijo y tomó impulso semanas atrás, cuando se ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

En paralelo, el Banco Central fue requerido para aportar un detalle completo de los productos financieros vinculados a los investigados, incluyendo cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas desde enero de 2022.

La lupa sobre el patrimonio

Ahora, en Comodoro Py buscan cruzar toda esa información con los datos provenientes del ecosistema fintech para detectar posibles inconsistencias entre el patrimonio declarado y los movimientos económicos del funcionario.

La investigación sigue en curso y podría sumar nuevas medidas en los próximos días, en un expediente que ya comenzó a poner el foco en el universo de las criptomonedas.

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