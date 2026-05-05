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Enriquecimiento ilícito

Caso Adorni ordenan peritar el celular del contratista y avanza la investigación

La Justicia busca reconstruir las comunicaciones y el circuito de pagos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Por Agencia NA
Manuel Adorni

La investigación judicial que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la orden de peritar el teléfono celular del contratista Matías Tabar, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a refacciones en su vivienda del country Indio Cuá.

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La medida apunta a analizar las comunicaciones mantenidas entre Tabar, el funcionario y su entorno, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad de los pagos y establecer el vínculo entre las partes durante la ejecución de la obra. Según trascendió, el propio contratista entregó su dispositivo para facilitar las pericias técnicas.

La decisión fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que Tabar declarara haber recibido unos 245 mil dólares en efectivo por los trabajos realizados. El monto y la modalidad de pago despertaron sospechas entre los investigadores, principalmente por la falta de documentación que respalde la operación.

En su testimonio, el contratista detalló que las obras incluyeron remodelaciones de alto costo que se extendieron durante varios meses. Además, presentó presupuestos, registros y otros elementos ante la Justicia para sustentar su declaración.

La causa atraviesa ahora una etapa clave. Las pericias sobre el celular podrían aportar datos relevantes sobre eventuales conversaciones, acuerdos económicos y circuitos de pago, en un expediente que continúa bajo análisis judicial y que podría definir la situación procesal de los involucrados en las próximas semanas.

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