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De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación

El empresario del momento vino a la reactivación de Casposo. Prometió financiar más exploración para dar continuidad a la mina. La provincia ¿destino de financiamiento inmobiliario?

Por Natalia Caballero
elsztain

La reactivación de la mina Casposo fue la razón por la que vino a San Juan Eduardo Elsztain, el poderoso empresario argentino que se hizo conocido por sus inversiones inmobiliarias, su vínculo cercano al presidente Javier Milei y su creciente interés minero canalizado a través de Austral Gold. La puesta en marcha se hizo en Calingasta, en un acto sobrio al que la prensa no fue invitada. Allí se cruzaron Elsztain y el gobernador Marcelo Orrego, quienes mantuvieron una charla en la que hubo promesas de inversión y una invitación por parte del primer mandatario provincial.

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El 4 de mayo trascendió la llegada del empresario a la provincia para la reactivación de la producción de Casposo, lo que fue publicado en exclusiva por Tiempo de San Juan. En Calingasta se dio el encuentro entre Elsztain y Orrego, en el que hablaron de posibilidades de inversión.

No es la primera vez que ambos dirigentes interactúan: el 6 de marzo del 2025 se vieron las caras en el marco del Argentina Day, en la feria minera de mayor trascendencia mundial, que se realiza todos los años en Canadá. Elzstain formó parte de una foto que tuvo altos niveles de circulación. En la imagen, quedaron capturados el sanjuanino, el empresario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el mano a mano con el gobernador, Elsztain prometió mayor exploración mineral para dar continuidad a Casposo. Por su parte, Orrego lo invitó a evaluar desarrollos e inversiones inmobiliarias a través de IRSA, la mega corporación que dirige el empresario. ¿Cuál podría ser el destino del financiamiento? Nada está descartado, incluso proyectos comerciales -como shoppings- o edificios destinados para la renta minera.

La reapertura de Casposo significó el relanzamiento formal de un proyecto que, tras varios años en estado de cuidado y mantenimiento, reanudó recientemente la producción de oro. De acuerdo con la empresa, esta puesta en marcha implicó una inversión superior a los 15 millones de dólares, destinada tanto a tareas de exploración como al reacondicionamiento de la planta.

Elzstain se quedó a almorzar con los trabajadores de Casposo. Compartieron con empleados, directivos y miembros de otras empresas mineras. Posteriormente, se fue de la provincia a cumplir con otros compromisos.

En enero del año pasado y con una inversión de 6,6 millones de dólares, el empresario incursionó en el sector minero, adquiriendo un participación del 12,7% de Austral Gold, luego de ya haber obtenido un 5% por unos 3,6 millones de dólares en el 2024. Elzstain ya había realizado otras inyecciones de capital en el sector minero. En el 2020 invirtió 2 millones de dólares, al comprar el 5% de la mina de oro Suyai, en Esquel, Chubut, a la canadiense Yamana.

El hombre llegó a San Juan luego de haber organizado una nueva edición del Foro Llao Llao, evento empresarial que reúne a todo el círculo rojo del país. La invitada estrella fue la Reina de los Países Bajos, la argentina Máxima Zorreguieta y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En esta ocasión, el presidente Milei no participó de la actividad. El clima general del foro estuvo signado por el hermetismo, una característica habitual de este tipo de encuentros. Aun así, se dejó entrever un diagnóstico compartido entre los participantes: un respaldo mayoritario al programa económico de Milei, un marcado optimismo en torno a sectores estratégicos como la energía y la tecnología, y, al mismo tiempo, cierta preocupación respecto de la sustentabilidad política del Gobierno.

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