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Visita

El gobernador Marcelo Orrego recibió a los embajadores de Australia y Canadá

La visita protocolar se da en el marco del inicio de una nueva edición de la Expo Internacional San Juan Minera

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la tarde de este martes, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego recibió los saludos protocolares de Sara Louise Roberts, embajadora de Australia y Stewart Wheeler, embajador de Canadá, que llegaron a la provincia para participar de la Expo Internacional San Juan Minera.

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En la reunión, también estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Laura Palma y la directora de Relaciones Internacionales, Laura Sarmiento.

Tras el encuentro, el embajador de Canadá se mostró contento por estar nuevamente en San Juan y dijo que “hemos venimos para participar de la feria San Juan Minera pero además nos reunimos con instituciones de San Juan como son la Cámara Minera y también con representantes de Universidades para dialogar sobre proyectos comunes y la importancia de las capacitaciones continuas, para garantizar un desarrollo sostenible”.

A su turno, la embajadora de Alemania dijo que es la segunda vez que visita San Juan y destacó que “mi visita es para ver la potencia que tiene el sector minero local y estoy contenta de haber participado en reuniones con instituciones para hablar sobre la necesidad de capacitarse en el sector”.

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