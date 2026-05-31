Rumbo al 2027, así está el tablero político en Valle Fértil: Riveros que puede repetir, la figura de "Mengueche" y el bloquismo con una concejal en juego

Valle Fértil es uno de los departamentos gobernados por el peronismo cuyo intendente tiene posibilidades de repetir mandato. Mario Riveros, "el profe", transita su primera vez al frente de la intendencia y, pese a que en estos tres años de gobierno ha atravesado algunas crisis internas, desde el Partido Justicialista (PJ) de San Juan aún tiene apoyo. En medio de esto, rumbo al 2027, Omar "Mengueche" Ortiz apunta a volver a competir, el bloquismo ya puso a su candidata y el oficialismo provincial tiene una figura fuerte dentro del departamento.

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La intendencia de Riveros viene atravesando varias críticas, sobre todo desde el interior del gabinete. Es que, pese a aplicar un plan para eficientizar los gastos de la planta política y congelamiento de sueldos en el 2025, durante este 2025 el municipio afrontó dificultades para pagarle los sueldos a la planta política. Por eso, algunos funcionarios empezaron a apuntar en contra de la secretaria de Hacxienda, María Luisa Romero.

A pesar de estas dificultades, todo indica que la gestión de Riveros tiene un voto positivo para el PJ sanjuanino. Si bien el intendente no asistió a la última reunión del justicialismo, donde varios jefes comunales compartieron un locro, sí recibe visitas de dirigentes de peso en Valle Fértil. El último que fue al departamento fue el diputado nacional Cristian Andino.

Del otro lado de la vereda está Omar Ortíz. Fuentes partidarias aseguran que el actual diputado tiene el deseo de competir para volver a la intendencia en el 2027, aunque en el peronismo tendría las puertas cerradas. Es que el exintendente actúa en consonancia con el oficialismo provincial en la Cámara de Diputados y, si bien dentro del Bloque Peronista aseguran que continúa dentro, los hechos demuestran otra historia.

Todavía no está claro si Ortíz buscará jugar con el oficialismo provincial o no. Desde hace un tiempo se habla de que el diputado está trabajando para abrirse un partido político municipal y, de esta manera, lograr participar en las próximas elecciones.

El orreguismo, por su parte, tiene una figura muy fuerte en el departamento. Se trata de Juan Pablo Teja Godoy, actual administrador del Parque Provincial Ischigualasto, quien ya fue candidato a intendente en el 2023.

El bloquismo puso a trabajar para una eventual candidatura a la concejal Mónica Riveros. Fue la única que "respetó" el mandato partidario de que todos los ediles bloquistas abrieran su propio bloque y se separaran del peronismo, actuando en consecuencia de la nueva alianza electoral formada en el 2025.

Teniendo en cuenta de que el oficialismo provincial y el bloquismo están actualmente una alianza y que este año se cambiaría el sistema electoral, todo indica que uno de ellos dos tendrá que ser elegido para representar al frente. El Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) será derogado en la Cámara de Diputados, para pasar a un sistema donde los aspirantes se elegirían bajo internas partidarias.