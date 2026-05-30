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Política

La Libertad Avanza acelera su armado político y abre espacios en todos los departamentos.

La Quinta Los Amigos, en Rawson, fue sede de una reunión de la que participaron distintas figuras de LLA en San Juan. Estuvo encabezada por José Peluc.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Libertad Avanza San Juan llevó adelante una nueva reunión política provincial en la Quinta Los Amigos, en el departamento Rawson, encabezada por el diputado nacional José Peluc, líder del espacio en la provincia.

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Participaron del encuentro el senador nacional Bruno Olivera, el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Dr. Fernando Patinella, Martín Turcuman, concejales, directores de organismos nacionales con asiento en San Juan, además de dirigentes y militantes provenientes de todos los departamentos de la provincia.

La convocatoria formó parte de las reuniones quincenales que viene desarrollando La Libertad Avanza con el objetivo de fortalecer la organización política, coordinar acciones territoriales y consolidar el crecimiento del espacio en San Juan.

Durante su exposición, José Peluc realizó un análisis de la actividad que lleva adelante La Libertad Avanza en los distintos departamentos y destacó especialmente el trabajo que desarrollan los organismos nacionales en la provincia, remarcando que se encuentran alineados con las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional.

"Debemos seguir trabajando en la misma sintonía del Gobierno Nacional. San Juan sigue manteniendo un buen nivel de aceptación del presidente Javier Milei y nosotros tenemos la gran responsabilidad de mantener y aumentar esa imagen positiva que se logra trabajando, estando cerca de la gente y consolidando nuestro mensaje", expresó Peluc.

Asimismo, anunció que en los próximos días comenzará la apertura de espacios partidarios en los distintos departamentos de la provincia para que dirigentes, militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza cuenten con lugares de participación y encuentro.

"La idea es habilitar espacios en todos los departamentos. Todos tienen derecho a participar, nadie debe quedar afuera y no deben existir diferencias entre quienes comparten este proyecto. Debemos fortalecer la unidad y trabajar en equipo", sostuvo.

Peluc también remarcó que el crecimiento del espacio debe construirse con dirigentes propios y equipos consolidados en cada departamento.

"Nuestro espacio debe fortalecerse con equipos y gente nuestra. Tenemos que estar del lado de las necesidades de los sanjuaninos, escuchar a la sociedad y seguir construyendo una alternativa política sólida para la provincia", afirmó.

La reunión concluyó con un llamado a profundizar el trabajo territorial, fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en toda la provincia y continuar consolidando un proyecto político alineado con las ideas de la libertad y las transformaciones impulsadas por el presidente Javier Milei.

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