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Promesa

Milei anunció que farmacéuticas invertirán 8.000 millones de dólares

La cámara que nuclea a empresas farmacéuticas globales promoverá inversiones para investigaciones clínicas

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un movimiento que busca posicionar a la Argentina como un centro regional de innovación, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció un ambicioso plan de inversión de u$s8.000 millones para los próximos seis años. El anuncio se formalizó tras una reunión en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, el Ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular de CAEMe, Gastón Domingues Caetano.

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Un espaldarazo a la ciencia y la economía del conocimiento

Este desembolso, calificado como el mayor aporte del sector privado en investigación clínica en la historia reciente del país, proviene de 38 empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de vanguardia, entre las que destacan gigantes globales como Pfizer, AstraZeneca, Bayer, Merck, Roche, GSK y Novartis,,.

La iniciativa tiene como objetivo principal expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en diversas jurisdicciones del país. Actualmente, este sector ya es un motor fundamental de la ciencia argentina: representa cerca del 50% de la inversión privada total en Investigación y Desarrollo (I+D) del sector empresario.

Impacto económico y laboral

El impacto de este programa de inversión trasciende los laboratorios:

  • Ingreso de divisas: De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades de I+D empresarial, 9,5 corresponden a investigación y desarrollo clínico.
  • Generación de empleo: El sector sostiene actualmente 9.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos, apoyándose en 10 plantas productivas propias instaladas en territorio nacional.
  • Crecimiento sostenido: Solo en 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Actualmente, más de 50.000 pacientes participan en unos 1.000 estudios vigentes.

Las claves detrás de la inversión

Desde el Gobierno y CAEMe coinciden en que esta apuesta estratégica se fundamenta en la consolidación de un contexto de previsibilidad, seguridad jurídica y respeto a la propiedad intelectual. Según fuentes de la industria, el plan se apoya en tres pilares críticos: el alto potencial biotecnológico del capital humano argentino, la integración en redes globales de ensayos clínicos y el actual rumbo macroeconómico del país.

Gastón Domingues Caetano destacó que este acuerdo no solo atraerá capitales, sino que permitirá que los pacientes argentinos accedan a tratamientos de vanguardia de forma simultánea con los países más avanzados del mundo, asegurando la sostenibilidad del sistema de salud a través de la innovación.

Hacia un nodo regional de innovación

La hoja de ruta presentada busca que Argentina deje de ser un mercado periférico para transformarse en un nodo de innovación farmacéutica en América Latina. Este horizonte se alinea con debates legislativos clave, como la posible adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una señal que la industria interpreta como una ventana de oportunidad para escalar operaciones a largo plazo en el Cono Sur.

Con este anuncio, la industria farmacéutica se suma a sectores estratégicos como el energético y el minero, apostando por transformar la capacidad productiva nacional mediante la ciencia y la tecnología.

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