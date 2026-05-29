Quién es Maurice Ostro, el empresario piedras preciosas que se reunió con Milei

El empresario Maurice Ostro mantuvo este viernes una reunión con el presidente Javier Milei y, además de ser gemólogo y filántropo británico con una extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas, es muy reconocido en el Reino Unido por estar vinculado al topacio azul más grande del mundo.

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El citado topacio es una piedra preciosa de más de 2 kilos y 9.381 quilates que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres y la historia de esa gema empezó con Max Ostro, el padre del empresario británico.

Max Ostro descubrió el llamado Topacio Azul del Amazonas en 1986, durante una exploración en la selva brasileña, la piedra permaneció durante años guardada, hasta que su hijo Maurice decidió entregarla en préstamo permanente al museo británico y, desde octubre de 2016, la gema forma parte de la exhibición del mencionado Museo.

En tanto, tras la muerte de su padre ocurrida en 2010, Maurice Ostro había asumido la conducción del negocio familiar, Ostro Minerals y el vínculo del empresario con las piedras preciosas fue a comienzos de la década de 1980 cuando se formó como gemólogo en el Gemological Institute of America, siguiendo el camino iniciado por su familia.

El empresario británico desarrolló también emprendimientos en otros sectores, entre ellos, una firma de yogur congelado, una empresa de catering para aerolíneas y proyectos vinculados al mundo de los medios, mientras que tuvo una participación activa en organizaciones de caridad y una de sus iniciativas fue Entrepreneurial Giving, un movimiento orientado a promover la participación de empresas en acciones benéficas.

Su relación con la religión y la política

Maurice Ostro, quien fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II, fue designado en 2008 como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una de las organizaciones interreligiosas más antiguas del Reino Unido y en 2015 integró una comitiva que visitó al papa Francisco, a quien le presentó una placa en memoria de su padre, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda de cristianos.

Ostro también estuvo relacionado a la política pública británica, ya que, entre 2001 y 2005 integró la junta del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, y participó de la Unidad Estratégica del ex primer ministro Tony Blair.

Además, desde 2014 forma parte del grupo de expertos en educación de la comisión británica sobre el Holocausto y además es parte del Business Action Council, una coalición empresaria que elabora recomendaciones para el Gobierno del Reino Unido en materia de apoyo a emprendedores.