viernes 29 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personaje

Quién es Maurice Ostro, el empresario piedras preciosas que se reunió con Milei

Es gemólogo, filántropo británico y está vinculado al topacio azul más grande del mundo que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres.

Por Agencia NA
image

El empresario Maurice Ostro mantuvo este viernes una reunión con el presidente Javier Milei y, además de ser gemólogo y filántropo británico con una extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas, es muy reconocido en el Reino Unido por estar vinculado al topacio azul más grande del mundo.

Lee además
javier milei viajara a estados unidos para los festejos por el 4 de julio
Día de la Independencia estadounidense

Javier Milei viajará a Estados Unidos para los festejos por el 4 de julio
contradiccion entre milei y caputo por los pobres: en unas pocas horas, para milei habia dos millones menos
Cifras

Contradicción entre Milei y Caputo por los pobres: en unas pocas horas, para Milei había dos millones menos

El citado topacio es una piedra preciosa de más de 2 kilos y 9.381 quilates que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres y la historia de esa gema empezó con Max Ostro, el padre del empresario británico.

Max Ostro descubrió el llamado Topacio Azul del Amazonas en 1986, durante una exploración en la selva brasileña, la piedra permaneció durante años guardada, hasta que su hijo Maurice decidió entregarla en préstamo permanente al museo británico y, desde octubre de 2016, la gema forma parte de la exhibición del mencionado Museo.

En tanto, tras la muerte de su padre ocurrida en 2010, Maurice Ostro había asumido la conducción del negocio familiar, Ostro Minerals y el vínculo del empresario con las piedras preciosas fue a comienzos de la década de 1980 cuando se formó como gemólogo en el Gemological Institute of America, siguiendo el camino iniciado por su familia.

El empresario británico desarrolló también emprendimientos en otros sectores, entre ellos, una firma de yogur congelado, una empresa de catering para aerolíneas y proyectos vinculados al mundo de los medios, mientras que tuvo una participación activa en organizaciones de caridad y una de sus iniciativas fue Entrepreneurial Giving, un movimiento orientado a promover la participación de empresas en acciones benéficas.

Su relación con la religión y la política

Maurice Ostro, quien fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II, fue designado en 2008 como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una de las organizaciones interreligiosas más antiguas del Reino Unido y en 2015 integró una comitiva que visitó al papa Francisco, a quien le presentó una placa en memoria de su padre, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda de cristianos.

Ostro también estuvo relacionado a la política pública británica, ya que, entre 2001 y 2005 integró la junta del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, y participó de la Unidad Estratégica del ex primer ministro Tony Blair.

Además, desde 2014 forma parte del grupo de expertos en educación de la comisión británica sobre el Holocausto y además es parte del Business Action Council, una coalición empresaria que elabora recomendaciones para el Gobierno del Reino Unido en materia de apoyo a emprendedores.

Seguí leyendo

Nuevo proyecto oficial para modificar la ley de sociedades: Cuáles son los cambios para las empresas

Cuáles son las 10 cláusulas aplicadas por Mercado Libre que el gobierno bonaerense investiga por abusivas

Galperín volvió a defender a Javier Milei: "¿Alguien más está viendo lo mismo que yo?"

Día del Ejército: Villarruel reabrió la polémica sobre la represión militar al "accionar terrorista" en los 70

Se endurece la interna en la Sociedad Rural: Pereda cargó contra Pino, que va por la reelección

Titularización histórica de directivos y modernización digital, ejes de nuevas mejoras en la educación de San Juan

Causa Vialidad: cuáles son los bienes que la Justicia le ejecutará a Cristina Kirchner tras la sentencia

Hugo Alconada Mon denunció que el gobierno vetó el pliego de una jueza porque es su cuñada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
contradiccion entre milei y caputo por los pobres: en unas pocas horas, para milei habia dos millones menos
Cifras

Contradicción entre Milei y Caputo por los pobres: en unas pocas horas, para Milei había dos millones menos

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Los Tornello, Jesús Kechu y Javier Gamuza.
Antecedentes

"Kechu" y "Gamuza", los heridos en la balacera de Trinidad que generan dolores de cabeza en la Justicia

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del consentimiento para salvar al abogado Gustavo De la Fuente
Juicio

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del "consentimiento" para salvar al abogado Gustavo De la Fuente

Así quedó el dormitorio de la pareja de comerciante tras el ataque de los ladrones en esa vivienda de Pocito.
Golpe millonario

Hace una semana salió de terapia intensiva y ahora le robaron $25.000.000 de su casa en Pocito

Quién es el joven motociclista que está grave tras chocar contra un árbol en Santa Lucía
Cadenas de oración

Quién es el joven motociclista que está grave tras chocar contra un árbol en Santa Lucía

Agustín Emanuel Vila.
En San Juan

"Les pido perdón a las víctimas": el crudo relato de la madre de un acusado de doble violación que pedía ayuda desde 2024

Te Puede Interesar

Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió al ataque de su ex y dirá presente en el día de la sentencia
Intento de femicidio

Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió al ataque de su ex y dirá presente en el día de la sentencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan vintage: los históricos carteles comerciales que resisten en las calles del centro
Galería de imágenes

San Juan vintage: los históricos carteles comerciales que resisten en las calles del centro

Cuatro series argentinas que marcaron la historia de la televisión nacional. video
Tiempo para Ver

De "Mujeres asesinas" a "Tiempo final": series argentinas que se adelantaron a Netflix y pueden verse gratis

Es el sueño de mi vida: las lágrimas de una fanática sanjuanina al conocer a Nasser
Video

"Es el sueño de mi vida": las lágrimas de una fanática sanjuanina al conocer a Nasser

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos
Prisión preventiva

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos