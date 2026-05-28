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Producción

Tras el repunte en marzo, la actividad industrial habría vuelto a caer en abril

Los números se desprenden del informe de actualidad industrial que presentó el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por Agencia NA
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Tras haber cortado una racha de ocho meses negativos en marzo, la actividad industrial habría anotado un leve retroceso en abril.

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En la medición interanual, el sector industrial cayó 0,7%, mientras que en la comparación contra marzo se espera un comportamiento similar al nivel de marzo (-0,4%).

Los datos muestran que la producción vinculada a la construcción presentó un comportamiento dispar, en donde los despachos de cemento cayeron 5,7%, mientras que el Índice Construya, por el contrario, presentó una suba de 5%.

Para la producción de autos, la caída rozó el 4% mensual debido a una baja en las ventas al mercado interno,

Lo mismo ocurre con la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales, que perdió 2,9% respecto de marzo, así como también disminuyó la producción vinculada al segmento de alimentos y bebidas: producción láctea (-5,3%), faena vacuna (-4,5%) y la producción de bebidas (-1,7%),

En cambio, en el patentamiento de maquinaria industrial el resultado mostró un avance del 5,6%.

Los números se desprenden del informe de actualidad industrial que presentó el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una suba mensual de 13%, como consecuencia de una mayor exportación de productos vinculados a la cosecha así como también de autos, aunque la liquidación de divisas del agro perdió 7,9%, en gran medida por el alto nivel de comparación de marzo (54,2%).

Uno por uno, los sectores del CEU

-Despachos de cemento: -5,7%.

-Índice Construya: 5%.

-Producción de autos: -3,9%.

-Patentamiento de maquinaria industrial: 5,6%.

-Metalmecánica: -1,3%.

-Consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales: -2,9%.

-Producción de bebidas: -1,7%.

-Producción láctea: -5,3%.

-Faena vacuna: -4,5%.

-Exportaciones hacia Brasil: 13,2%.

-Liquidación de divisas agroindustriales: -7,9%.

Los datos de marzo

De seguir esta tendencia, el sector habría vuelto a tener una pérdida tras haber cortado una racha negativa de ocho meses.

De acuerdo al índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) del INDEC, en marzo aumentó 5% interanual y 3,2% mensual. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.

La UIA repasó los datos publicados por el organismo nacional, en donde 10 de los 16 sectores que componen el índice crecieron en relación a marzo de 2025, y 14 en términos mensuales (sólo productos de metal y textiles cayeron respecto a febrero).

“Pese al rebote mensual, el nivel de producción aún se mantiene bajo al comparar el acumulado del primer trimestre respecto del año anterior (-2,3% y en torno a un 9% por debajo de 2022), con una situación dispar al interior de la industria”, explicaron.

La reunión con Caputo y los reclamos

Días atrás, las autoridades de la UIA se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Hacienda, en donde la cúpula comandada por Martín Rappallini reclamó por la reducción de impuestos nacionales, entre otras demandas.

También solicitaron la adhesión de las provincias y municipios a la baja de impuestos y tasas ya que “son la carga mayor en la cadena productiva” y va a servir para “seguir reduciendo el costo argentino”.

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