jueves 28 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Un alto funcionario nacional se enojó porque no lo aplaudieron durante un discurso: cuál era la frase "plausible"

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, le pidió "flow" a una audiencia parca que no aplaudió una frase que el supuso merecedora del festejo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, protagonizó un momento de tensión y desconcierto durante la inauguración del Congreso Maizar, un evento que reúne a los pesos pesados de la cadena del maíz. Lo que debía ser un discurso institucional más terminó convirtiéndose en un incómodo reclamo de validación cuando el funcionario, ante la gélida respuesta de su auditorio, decidió que el entusiasmo no era opcional, sino una orden.

Lee además
aseguran que la baja de retenciones trae alivio a los margenes agricolas y calculan un acotado costo fiscal
Economía

Aseguran que la baja de retenciones trae "alivio a los márgenes agrícolas" y calculan un "acotado" costo fiscal
fuerte cruce: maizeros exigen acelerar el fin de las retenciones y el gobierno pide reconocimiento
Conflicto

Fuerte cruce: maizeros exigen acelerar el fin de las retenciones y el Gobierno pide "reconocimiento"

La frase del "todo" y los "algos"

El punto de quiebre ocurrió cuando Iraeta intentó condensar la filosofía de gestión del gobierno en una sentencia que, a su criterio, merecía una ovación inmediata. La frase en cuestión fue: "No es fácil llegar al todo. Pero, como digo siempre, para llegar al todo, tenés que empezar por algo, y muchos algos hemos estado haciendo estos dos años desde el Gobierno".

Tras pronunciar estas palabras, el secretario guardó un silencio expectante durante varios segundos, esperando una reacción del público que nunca llegó. La audiencia, compuesta por empresarios, banqueros y productores, permaneció inmutable, sumiendo el salón en un silencio que las fuentes calificaron como "eterno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2059734965441516013&partner=&hide_thread=false

"Pongámosle un poco de flow"

Visiblemente molesto por la falta de "onda", Iraeta rompió el hielo con una recriminación directa: "No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan". Lejos de retomar su discurso con naturalidad, redobló la apuesta exigiendo un cambio de actitud: "Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda, a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano".

Ante la persistencia del silencio, el funcionario optó por la acción directa. Identificó a alguien conocido en las primeras filas (posiblemente un colaborador de confianza) y le dio una instrucción explícita: "Empezá a aplaudir así alguien aplaude". Fue recién bajo esta presión que los aplausos comenzaron a escucharse, aunque sin la espontaneidad propia de un apoyo genuino.

Un reclamo por la "falta de gratitud"

El enojo de Iraeta no era solo por la estética del discurso. El funcionario les recriminó a los empresarios que, a pesar de haber anunciado una baja de retenciones apenas tres días antes, la reacción del sector era nula: “Bajaste las retenciones hace tres días y es como si no hubieras hecho nada”.

Iraeta, un hombre de campo que se reconoce como productor, confesó lo desgastante que le resulta recibir críticas de sus pares en redes sociales, llegando a admitir que leer ciertos tuits de productores le da "ganas de agarrar el sulky a patadas". En un tono casi de advertencia, sentenció que el apoyo al gobierno de Javier Milei es una cuestión "pura y exclusivamente actitudinal", sugiriendo que, de no cambiar el ánimo del sector, podrían volver políticas que "esquilmen" nuevamente al campo.

A pesar de sus esfuerzos por pintar un "tren del futuro" hacia una "Argentina próspera", el secretario se retiró del estrado dejando un clima de distancia que ni el aplauso más forzado pudo disimular.

Seguí leyendo

Tras el repunte en marzo, la actividad industrial habría vuelto a caer en abril

Un influencer del campo destrozó al funcionario nacional que pedía aplausos: "Sos medio p...

Un ex intendente de la Capital fue elegido para un cargo estratégico de Hacemos

La Justicia dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad

Todo lo que se sabe sobre la Fiesta Nacional del Sol 2026

San Juan sobrevive a la impunidad

La contracara del paro docente en la UNSJ: cómo es por dentro la lucha de los padres de los alumnos preuniversitarios

En San Juan, Milei sigue fuerte entre los jóvenes, pero pierde apoyo en el resto de la población

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la contracara del paro docente en la unsj: como es por dentro la lucha de los padres de los alumnos preuniversitarios
Conflicto de derechos

La contracara del paro docente en la UNSJ: cómo es por dentro la lucha de los padres de los alumnos preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?

La Justicia de Córdoba dictó un fallo inédito al determinar que la muerte de Melín Agustina Sartori, 24 años, se produjo por efectos adversos vinculados a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
Fallo inédito

La Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la vacuna Sputnik

Te Puede Interesar

El Huevo tenía que estar: qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial
Opinión

"El Huevo tenía que estar": qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir
En Tribunales

Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir

Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón
Atraco en Santa Lucía

Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón

EN VIVO: Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica por la Libertadores
Día clave

EN VIVO: Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica por la Libertadores

El emotivo adiós al Híper Libertad: mirá el video del último ticket y la despedida de los empleados
Cambio de mando

El emotivo adiós al Híper Libertad: mirá el video del último ticket y la despedida de los empleados