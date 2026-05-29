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Día de la Independencia estadounidense

Javier Milei viajará a Estados Unidos para los festejos por el 4 de julio

Lo confirmaron desde la Quinta de Olivo. Aunque el cronograma del viaje no se conoce con exactitud, el Presidente aterrizará en primera instancia en la ciudad de Nueva York

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos para estar presente en ese país el 4 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia. La información fue confirmada a Infobae desde la Quinta de Olivos y la primera parada de ese viaje será la ciudad de Nueva York.

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“El viaje se va a hacer”, confirmaron fuentes inobjetables. Se trata de una información que circulaba como una posibilidad desde hace semanas y que terminó de ratificarse este mismo viernes. No se descarta que una vez de arribar al distrito neoyorquino luego se dirija a otras ciudades del país. “De ahí se irá moviendo”, aclaró otra fuente de Presidencia en referencia a este último punto.

No se trata de un aniversario más. Al menos no para Donald Trump, que busca conmemorar los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, la cual marcó la separación formal del Imperio Británico. De hecho, funcionarios de la Casa Blanca impulsan un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente. Esto supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

Esta mañana, el Presidente estuvo reunido con miembros del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quienes más tarde tenían agendado un almuerzo con los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería).

FUENTE: Infobae

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