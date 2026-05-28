Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación

El presidente Javier Milei expone sobre economía en el Latam Economic Forum, que se realiza en Parque Norte, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en primera fila.

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El jefe de Estado, a partir de las 12.30, reconoció en su discurso que su principal objetivo es contarle a los argentinos cuál es el punto de partida de la situación económica y hacia donde va. En esa línea, destacó la baja del riesgo país bajo su gestión y que pretende que todos los argentinos "abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo".

Acto seguido, cuestionó a los medios de comunicación que "atacan" al Gobierno de manera "injustica", calificó. "Nunca se vio en la historia", afirmó. Y dijo que la economía se encuentra en muy buen estado. "Se viene expandiendo a 5% anual, estamos quintuplicando el crecimiento", dijo ante aplausos.

En torno a la inflación, admitió que "no es la que queremos" pero es mejor que la de diciembre de 2023. "Podríamos haber terminado con una hiperinflación. Hubo pericia de Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili. Evitaron una hiperinflación. Y hoy además restauramos el orden en las calles gracias al trabajo de la doctora Patricia Bullrich, terminamos con los piquetes y los gerentes de la pobreza", sostuvo.

También valoró a la ministra de Capital Humano. "Tuve presiones para que la echaran pero la sostuve y hoy sacamos a 14 millones de persona de la pobreza", lanzó.

Luego, analizó las dificultades de su administración. Dijo que la oposición en 2025 "intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico". "En esos ataques, lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos. Eso implicó el riesgo país, bajó la tasa de pesos y esa corrida representó algo nunca visto en la historia argentina. Pero tomamos medidas precautorias", explicó.

También, celebró la sanción de los proyectos oficiales, con un Congreso activo. Enumeró iniciativas como la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal, la ley de Glaciares y la aprobación del pacto Mercosur - Unión Europea. "Le devolvimos la libertad a los argentinos", justificó Milei ante un auditorio que siempre se preocupó por aplaudir sus intervenciones.

La oposición también fue criticada por el jefe de Estado. "Se dedicaron a generar miedo. Vean lo que pasó con la pandemia, producto de la política y los medios de comunicación. Hoy la gente le devuelve la factura", comentó.

La jornada la abrió el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril y aseguró que, en 2027, la Argentina eludirá la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales porque “la economía se va a llevar puesta a la política”.

Y se tiñó de color violeta desde el inicio. Porque a partir de las 8 de la mañana desfilaron por el salón principal del Goldencenter ministros, secretarios y legisladores identificados con La Libertad Avanza.

Los integrantes del partido oficial arribaron al lugar interesados por la palabra de Milei, desde ya, pero también dispuestos a escuchar al jefe de Hacienda y Marín, presidente de YPF. Ambos fueron de los oradores que mayor atención generaron más allá del jefe de Estado y, además, de los más aplaudidos. En esa tribuna se colocaron Carlos Presti, jefe de Defensa, Mario Lugones, titular de Salud, y Leonardo Cifelli, secretario de Cultura.

“La política energética hay que seguirla siempre bien de cerca”, le dijo uno de los integrantes del Gabinete a Agencia Noticias Argentinas. A su lado pasaron varios legisladores, como los diputados de LLA Bertie Benegas Lynch, Nicolás Mayoraz, Virgnicia Gallardo; y senadores como Francisco Paoltroni y Vilma Bedia.

Ante un salón colmado de empresarios, uno de los miembros del Congreso expresó que Milei genera “atención al por mayor” y se mostró optimista por los números que está entregando la economía. A su vez, reconoció que todavía no hay una hoja de ruta precisa para discutir los proyectos que Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, anunció la semana pasada. “Los estamos analizando, falta todavía”, contó.

El salón principal no solo tuvo pisadas de representantes oficiales: también tuvo un stand de libros dedicados a la vida y obra de Menachem Mendel Schneerson. Se trata del rabino que admira el Presidente. De hecho, la biografía del religioso, de nombre “Rebe”, causó impacto en el economista y es el libro que suele regalar.