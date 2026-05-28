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Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

En la mañana de este jueves se dio a conocer que una persona fue hallada sin vida en el interior de su casa, la misma estaría ligada al violento ataque que ocurrió en Trinidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Según confirmaron fuentes judiciales, personal de la UFI Delitos Especiales se presentó en el domicilio y constató el fallecimiento. Tras el examen del médico legista, se confirmó que el joven se quitó la vida, ya que no presentaba signos de violencia provocados por terceros.

De acuerdo con las pesquisas, este joven estaba directamente implicado en el violento enfrentamiento que sufrieron los hermanos Tornello el miércoles por la tarde. La hipótesis principal de los investigadores sostiene que el conflicto comenzó días atrás, cuando el ahora fallecido le robó una motocicleta a los Tornello. Los damnificados lograron localizar el vehículo y lo recuperaron, aunque aún se desconoce en qué contexto.

Tras perder el rodado, el joven fue con los integrantes de la familia Rodríguez -con quienes mantenía una estrecha amistad-. En represalia, al parecer los Rodríguez perpetraron el feroz ataque del miércoles, donde los hermanos Tornello terminaron hospitalizados con múltiples impactos de bala en el cuerpo. Las imágenes de los dos tiradores escapando a alta velocidad en una motocicleta quedaron registradas en un video publicado por Tiempo de San Juan.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Impactante tiroteo en Trinidad: quedó grabado y dos hermanos terminaron baleados Una violenta balacera sacudió este miércoles en Villa El Pino, en Trinidad. El ataque quedó registrado por un testigo y muestra el momento en que una de las víctimas cae herida mientras los agresores escapaban en moto. Los heridos son dos hermanos. Uno recibió tres disparos y permanece internado en estado delicado. Mirá el video y todos los detalles en Tiempo de San Juan. Link en bio. #tiempodesanjuan #sanjuan"
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Según pudo saberse, el joven fallecido mantuvo una fuerte discusión con sus allegados en las últimas horas y tiempo después fue encontrado sin vida en el patio de su casa.

Por su parte, las autoridades informaron que los presuntos autores de los disparos -los miembros de la familia Rodríguez- continúan prófugos. Personal de la UFI Genérica, junto con brigadistas policiales, lideran los operativos para dar con su paradero.

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