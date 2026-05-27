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Por descuidado

Dejó su camioneta en la puerta de su casa de Albardón y le robaron un fusil con municiones

El arma larga pertenecía a un amigo y estaba dentro de un estuche junto a las municiones. El propietario del vehículo se olvidó de trabar las puertas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La denuncia se hizo en la Comisaría 18va de Albardón.

La denuncia se hizo en la Comisaría 18va de Albardón.

Un albardonero dejó su camioneta estacionada fuera de su casa y en un descuido algún ladrón le robó un fusil con cargadores. No hubo violencia, solo tuvo que abrir una de las puertas y se llevó esa arma larga que, encima, pertenecía a un amigo.

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La víctima del robo fue un vecino de nombre Ramón Luna, pero el arma tipo fusil calibre 308 pertenecía de un amigo suyo, de apellido Suárez, contaron en la Comisaría 18va, donde radicó la denuncia en estos días. En el caso ya intervino la UFI Delitos contra la Propiedad y existe preocupación porque esa potente arma ahora está en poder de la delincuencia.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Franchini y Nacional, en Albardón. Según explicó a los policías, había dejado su camioneta Ford F-100 estacionada afuera de su domicilio y sin medidas de seguridad. Alrededor de las 5.30 salió de la vivienda y descubrió que desconocidos habían abierto una de las puertas y sustraído el estuche que contenía el fusil calibre 308, la documentación del arma y sus respectivos cargadores.

A la hora de explicar el por qué tenía el arma dentro del vehículo, explicó que su amigo se la entregó para que la limpiara. Habría dicho que se olvidó de bajarla.

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