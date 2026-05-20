miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jáchal

En Ruta 40, una camioneta terminó dañada tras chocar contra un caballo

Ocurrió este miércoles por la mañana en Jáchal, en una zona cercana a un control policial. El vehículo pertenece a una empresa de servicios mineros. No hubo heridos de gravedad y el caballo sobrevivió al impacto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un choque se registró este miércoles por la mañana, alrededor de las 8:30, sobre Ruta Nacional 40, en Jáchal. El hecho ocurrió en las inmediaciones de un control policial, en una zona urbana, y tuvo como protagonista a una camioneta perteneciente a una empresa minera que circulaba en dirección hacia el norte provincial.

Lee además
un auto quedo destruido tras un violento choque en ruta 40
Pocito

Un auto quedó destruido tras un violento choque en Ruta 40
Tras el acuerdo impulsado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, se continúa reforzando una estrategia regional que ya permitió avanzar en investigaciones conjuntas, recuperación de vehículos robados y controles preventivos.  
Seguridad

Escáneres, desinsectación y baños para los viajeros: las "perlitas" del edificio que compartirán San Juan y Mendoza para controlar la Ruta 40

Según las primeras informaciones, el vehículo -identificado como parte de la empresa Catherwest- impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada. A raíz del choque, la camioneta resultó con daños materiales de consideración, aunque no se reportaron heridos de gravedad entre sus ocupantes, consignó el portal Jáchal Digital.

image

Tras el impacto, se hizo presente en el lugar personal policial de la Seccional 21°, que intervino para asistir en la situación y ordenar el tránsito en la zona. El procedimiento se desarrollaba mientras se aguardaban mayores precisiones sobre cómo se produjo el hecho.

En cuanto al animal, fuentes indicaron que el equino sobrevivió al choque y quedó tendido a un costado de la ruta, visiblemente afectado. Su presencia en plena traza vuelve a poner en foco la problemática de animales sueltos en sectores urbanos y rutas del departamento.

Por estas horas, las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Un bonaerense perdió el control de su moto y murió en Ruta 40

Caballos sueltos provocaron un violento choque en Ruta 40

Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil

Impactante siniestro vial: una mujer quedó herida tras un choque con un colectivo

Encontraron al hombre de 36 años que era intensamente buscado en San Juan

Una reunión familiar terminó con una denuncia por agresión y un operativo policial

El "terror de Alto de Sierra" irá a prisión: ahora lo condenaron por disparar y golpear a un vecino por una presunta infidelidad

Crimen de José Yáñez: el ADN no coincide y la Justicia liberó a dos sospechosos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez
Novedades

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez
Novedades

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas
Allanamiento

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Te Puede Interesar

EN VIVO: arrancó el juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño; el padre de la víctima pidió la cárcel para el acusado
Minuto a minuto

EN VIVO: arrancó el juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño; el padre de la víctima pidió la cárcel para el acusado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil
Preocupación

Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil

El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas
Diputados

El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

Imagen extraída de la película Difunta Correa, la verdadera historia”, de Pepe de la Colina.
Ciencia y fe

El misterio de la Difunta Correa: buscan documentos que prueben su paso por la historia y ya hay pistas