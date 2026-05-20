En Ruta 40, una camioneta terminó dañada tras chocar contra un caballo

Un choque se registró este miércoles por la mañana, alrededor de las 8:30, sobre Ruta Nacional 40, en Jáchal. El hecho ocurrió en las inmediaciones de un control policial, en una zona urbana, y tuvo como protagonista a una camioneta perteneciente a una empresa minera que circulaba en dirección hacia el norte provincial.

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Según las primeras informaciones, el vehículo -identificado como parte de la empresa Catherwest- impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada. A raíz del choque, la camioneta resultó con daños materiales de consideración, aunque no se reportaron heridos de gravedad entre sus ocupantes, consignó el portal Jáchal Digital.

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Tras el impacto, se hizo presente en el lugar personal policial de la Seccional 21°, que intervino para asistir en la situación y ordenar el tránsito en la zona. El procedimiento se desarrollaba mientras se aguardaban mayores precisiones sobre cómo se produjo el hecho.

En cuanto al animal, fuentes indicaron que el equino sobrevivió al choque y quedó tendido a un costado de la ruta, visiblemente afectado. Su presencia en plena traza vuelve a poner en foco la problemática de animales sueltos en sectores urbanos y rutas del departamento.

Por estas horas, las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del siniestro.