miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Le recriminó a un vecino $10.000 y amenazó a un familiar con arma en Pocito: directo a la cárcel

El acusado, con antecedentes penales, fue considerado culpable del delito de amenazas agravadas, él iba a someterse a juicio, pero a último momento decidió abreviar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-05-20 082841

Un violento episodio de reclamo de deuda y amenazas de muerte terminó de la peor manera para un hombre con frondoso prontuario en Pocito. Tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado, el imputado fue condenado y pasará los próximos meses tras las rejas de manera efectiva.

Lee además
crimen de jose yanez: el adn no coincide y la justicia libero a dos sospechosos
Tribunales

Crimen de José Yáñez: el ADN no coincide y la Justicia liberó a dos sospechosos
se enojo con policias en capital, dio datos falsos para que no lo identificaran, pero no se salvo
Procedimiento

Se enojó con policías en Capital, dio datos falsos para que no lo identificaran, pero no se salvó

El caso contra Carlos Alfredo Sandobares estuvo bajo la órbita de Flagrancia, representada por la fiscal del caso, Virginia Branca, junto al ayudante fiscal Mario Codorniu.

Una deuda de diez mil pesos y una amenaza de muerte

El hecho ocurrió la madrugada del pasado 2 de mayo de 2026, alrededor de la 01:54 horas. Según consta en la investigación, Carlos Alfredo Sandobares se presentó de manera imprevista en el domicilio de una mujer del Barrio Colangüil, en Pocito.

El motivo de su visita era vehemente: exigía hablar con el tío de la mujer para cobrarle la suma de $10.000. Al ser informado por la dueña de casa de que el hombre no se encontraba en el lugar, Sandobares decidió marcharse. Sin embargo, la tensión escaló un segundo después.

Al llegar a la mitad de la calle, el agresor se dio vuelta repentinamente, extrajo un arma de fuego, le apuntó directamente y la amenazó de muerte. Acto seguido, se dio a la fuga a pie.

Captura y condena

Tras el shock inicial, la señora Gordillo se comunicó de inmediato con la línea de emergencias 911. Personal policial de la zona desplegó una rápida recorrida por el interior del Barrio Conjunto 7 basándose en las características físicas aportadas por la denunciante.

Los efectivos vieron y aprehendieron a Sandobares. Si bien al momento del palpado de urgencia no se le secuestró ningún tipo de arma, el testimonio de la víctima y la secuencia de los hechos fueron contundentes.

Finalmente, ante el peso de las pruebas y las pocas chances de salir airoso en un debate oral, Sandobares decidió esquivar el juicio común y firmó un acuerdo de juicio abreviado.

El resultado fue una condena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Temas
Seguí leyendo

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Tres sujetos asaltaron a una adolescente de 15 años a punta de arma, en medio de un barrio

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Una pareja fue condenada por castigar a cintarazos y mechonazos a dos niños en Pocito

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Un camión volcó en Santa Lucía cuando intentaba cargar un tractor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Filmaron a un grupo de ciclistas ocupando varios carriles en Marquesado: Los vamos a...
En las redes

Filmaron a un grupo de ciclistas ocupando varios carriles en Marquesado: "Los vamos a..."

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Te Puede Interesar

San Juan concentra la principal producción de aceite de oliva del país y busca consolidarse como referente internacional del sector.
Celebración nacional

Mundo olivo en San Juan: radiografía de la joyita productiva local que miran todos

Por Elizabeth Pérez
EN VIVO: comienza el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño
Minuto a minuto

EN VIVO: comienza el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño

El puma que sorprendió a un grupo de investigadores de la UNSJ en Rivadavia, durante la mañana de este miércoles.
Inesperado

En Rivadavia, fueron a trabajar y se encontraron un puma en el patio: tremendo operativo

Crimen de José Yáñez: el ADN no coincide y la Justicia liberó a dos sospechosos
Tribunales

Crimen de José Yáñez: el ADN no coincide y la Justicia liberó a dos sospechosos

Inauguraron la remodelación y ampliación de un centro de salud de Caucete y ya es el 20 espacio de este tipo que es intervenido por el Gobierno de la provincia.
En Caucete

Orrego inauguró la remodelación de un importante centro de salud para dar más servicios